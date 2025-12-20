Λάδι στη …φωτιά: Δικογραφία κατά αγροτών για το άνοιγμα των διοδίων Δροσοχωρίου στα Ιωάννινα

Δικογραφία σε βάρος αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων που συμμετείχαν σε δράση ανοίγματος των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων σχηματίζεται με εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει εντολή από την εισαγγελία να προχωρήσει σε καταγραφή και ταυτοποίηση όλων των συμμετεχόντων. Η έρευνα θα διερευνήσει τυχόν τέλεση αδικημάτων κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, με σκοπό την ποινική δίωξη όσων προκύψουν εμπλεκόμενοι.

Οι αγρότες στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων άνοιξαν και σήμερα τις μπάρες διοδίων, δίνοντας τη δυνατότητα στους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο, υλοποιώντας τη δέσμευσή τους για ελεύθερη διέλευση των εκδρομέων τις ημέρες των εορτών, την ώρα που ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε νέο μήνυμά του επισήμανε πως τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τον διάλογο ούτε την κοινωνία.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, στο μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα, αγρότες άνοιξαν τα διόδια Σοφάδων ενώ ανοιχτά θα είναι τα διόδια έως τις 2 το μεσημέρι και στα διόδια Μακροχωρίου από το μπλόκο της Νίκαιας.

Το ίδιο θα συμβεί και την Κυριακή, με τους αγρότες να προγραμματίζουν να μοιράσουν στους διερχόμενους οδηγούς και αγροτικά προϊόντα, για να καταδείξουν -όπως λένε- πως τα προϊόντα τους πωλούνται σε χαμηλές τιμές.

Χθες, μετά τον συμβολικό αποκλεισμό που ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής και διήρκεσε έως τις 7, όλες οι παρακαμπτήριες οδοί είναι ανοικτές και θα παραμείνουν έτσι καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Κλειστά τα διόδια των Μαλγάρων

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε τρακτέρ. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, που αποκλείστη την Παρασκευή θα παραμείνει κλεισό έως και την Τρίτη. Κλειστό παραμένει από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα.

Στο Δερβένι, οι αγρότες σκοπεύουν -όπως έχουν κάνει γνωστό- να ανοίξουν τα διόδια από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι στα διόδια του Ωραιοκάστρου.

Στο μεταξύ, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.

Στη θέση Χαλίκι στην Αιτωλοακαρνανία, τα μπλόκα παραμένουν αμετακίνητα σε Ιονία και Ολυμπία Οδό.

Το βράδυ της Παρασκευής, άνοιξε η παρακαμπτήριος οδός, η Παλαιά Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας είναι αποφασισμένοι και μετά από πολλές μέρες στο Αγγελόκαστρο πήγαν με τα τρακτέρ τους και έκλεισαν και την παρακαμπτήριο αυτή οδό.

Όπως αναφέρουν θα συνεχίσουν και τις μέρες των γιορτών, έχοντας όμως ανοιχτά τα διόδια.

Χαλκίδα: Μπλόκο στην Υψηλή γέφυρα

Οι αγρότες της Εύβοιας έκλεισαν χθες τον δρόμο στην Υψηλή γέφυρα στις 7 το απόγευμα για τρεις ώρες, ενώ για πρώτη φορά έκλεισαν και τις παρακαμπτήριες οδούς.

Σήμερα 6 με 8, οι αγρότες της Εύβοιας θα προχωρήσουν στο ίδιο ακριβώς μοτίβο, ενώ για την Κυριακή σε συνεννόηση και με τους αγρότες της Στερεάς Ελλάδας είναι αποφασισμένοι να πάνε στα διόδια των Αφιδνών, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες για να περνούν τα οχήματα ελεύθερα.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους

Τη Δευτέρα και την Τρίτη έχουν προγραμματίσει νέες κινητοποιήσεις με μεγαλύτερη διάρκεια και φυσικά με κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών, στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και πέριξ της γέφυρας.

Οι αγρότες, έχοντας τη στήριξη της κοινωνίας, όπως καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, τον αγώνα επιβίωσής τους, τον οποίο η κυβέρνηση αποκαλεί «μαξιμαλισμό».

Δήμας: Στα 2,5 εκατ. ευρώ την ημέρα το κόστος από το άνοιγμα των διοδίων από τους αγρότες

Περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τη μέρα υπολογίζεται το κόστος από το άνοιγμα των διοδίων από τους αγρότες αναφέρει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. «Προφανώς, τα έσοδα που χάνονται από τα διόδια στους αυτοκινητόδρομους μετατρέπονται σε αξιώσεις σε βάρος του Δημοσίου, οι οποίες μάλιστα, δεν είναι καθόλου αμελητέες» τονίζει υπουργός και προσθέτει ότι «το κόστος αυτό εκτιμάται, κατά προσέγγιση, σε 2,5 εκατ. ευρώ την ημέρα, πλην της Αττικής Οδού, και τα χρήματα αυτά πέφτουν στην πλάτη του Έλληνα φορολογούμενου, ο οποίος θα κληθεί να σηκώσει ένα επιπλέον, αχρείαστο βάρος».

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα όσοι σκέφτονται να ανοίξουν τα διόδια με το πρόσχημα να γίνει ελεύθερη η διέλευση για τους πολίτες, ουσιαστικά είναι εκείνοι που θα επιβαρύνουν με το κόστος της μη καταβολής των διοδίων όλους τους φορολογούμενους. Όσους χρησιμοποιήσουν τον δρόμο, αλλά και τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν θα τον χρησιμοποιήσουν.

