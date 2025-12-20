search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 15:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.12.2025 13:36

Έλεγχοι της Αστυνομίας σε στριπτιζάδικα – Σύλληψη 5 ατόμων που ωθούσαν αλλοδαπούς στην πορνεία (Video)

20.12.2025 13:36
striptitzadiko (1)

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), υλοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 19 Δεκεμβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση σε δύο καταστήματα “STRIPSHOW” στην Καλλιθέα κατά την οποία συνελήφθησαν 5 άτομα, που κατηγορούνται ότι προήγαγαν στην πορνεία, κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία, αλλοδαπές γυναίκες, εκμεταλλευόμενοι τα έσοδά τους.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με τη συνδρομή της Μ.Κ.Ο. OUR RESCUE“, η οποία είναι εξιδεικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Έλεγχοι σε καταστήματα “STRIPSHOW” – Σύλληψη 5 ατόμων που προήγαγαν αλλοδαπές στην πορνεία

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης και μετάαπό αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, διαπιστώθηκεότι, ως εργαζόμενες στα καταστήματα απασχολούνταν γυναίκες, οι οποίες προσέγγιζαν πελάτες, με σκοπό την πραγματοποίηση γενετήσιων πράξεων έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, υπό το πρόσχημα ατομικού χορού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Έλεγχοι σε καταστήματα “STRIPSHOW” – Σύλληψη 5 ατόμων που προήγαγαν αλλοδαπές στην πορνεία

Για τη διαπίστωση των εν λόγω αξιόποινων πράξεων και τη σύλληψη των κατηγορούμενων η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή κεκαλυμμένης δράσης, ύστερα από παράδοση απ’ τους αστυνομικούς- «πελάτες» προσημειωμένων χρηματικών ποσών.

Έλεγχοι σε καταστήματα “STRIPSHOW” – Σύλληψη 5 ατόμων που προήγαγαν αλλοδαπές στην πορνεία

Συνολικά 45 γυναίκες και 3 άνδρες διαφόρων υπηκοοτήτων, μεταφέρθηκαν  στην έδρα της Δ.Α.Ο.Ε. προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να είναι θύματα εμπορίας και στους οποίους παρασχέθηκε αρωγή και προστασία. Επιπλέον, ένα άτομο συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Έλεγχοι σε καταστήματα “STRIPSHOW” – Σύλληψη 5 ατόμων που προήγαγαν αλλοδαπές στην πορνεία

Σημειώνεται ότι, από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε και λειτουργική διασύνδεση μεταξύ των δύο καταστημάτων. Ειδικότερα, ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος εργαζόταν ως ταμίας στο ένα κατάστημα, διαπιστώθηκεότι ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του δεύτερου καταστήματος.

Έλεγχοι σε καταστήματα “STRIPSHOW” – Σύλληψη 5 ατόμων που προήγαγαν αλλοδαπές στην πορνεία

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 5.450 ευρώ, κάμερες, καταγραφικό μηχάνημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης χώρων, φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων τρίτων προσώπων, σημειώσεις και έγγραφα καταστήματος, καθώς και κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Έλεγχοι σε καταστήματα “STRIPSHOW” – Σύλληψη 5 ατόμων που προήγαγαν αλλοδαπές στην πορνεία

Διαβάστε επίσης:

Φοινικούντα: Στον ανακριτή ο 30χρονος φερόμενος ως συνεργός στη διπλή δολοφονία

Βούλα: Σύλληψη 24χρονου με 69 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Χριστούγεννα στα μπλόκα: Οι αγρότες «σηκώνουν» τις μπάρες στα διόδια –  Προς εξέταση τα 20 από τα 27 αιτήματα, λέει ο Τσιάρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis_voice
MEDIA

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για το Voice και οι συσκέψεις

fylaki_unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Φυλάκιση 17 ετών για τον πρώην πρωθυπουργό Ίμραν Χαν

samaras karamanlis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο «στόχαστρο» οι πρώην

THEODORIKAKOS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς» – «Πρώτο βήμα η χρηματοδότηση του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων με 3,63 εκατ. ευρώ»

syrigos_zouganeli
MEDIA

Το «καρφί» του Συρίγου για τη Μεσσαροπούλου: «Καλύτερα να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 15:00
mazonakis_voice
MEDIA

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για το Voice και οι συσκέψεις

fylaki_unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Φυλάκιση 17 ετών για τον πρώην πρωθυπουργό Ίμραν Χαν

samaras karamanlis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο «στόχαστρο» οι πρώην

1 / 3