Φοινικούντα: Στον ανακριτή ο 30χρονος φερόμενος ως συνεργός στη διπλή δολοφονία

Ενώπιον ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα, το πρωί του Σαββάτου στα Δικαστήρια Καλαμάτας, ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Σε βάρος του, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις 10 Δεκεμβρίου, καθώς απουσίαζε στο εξωτερικό για ταξίδι αναψυχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Πέμπτη εμφανίστηκε αυτοβούλως, τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, αφού γύρισε από τη Γερμανία, όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος στις αρχές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι παρουσιάστηκε στις αρχές χωρίς δικηγόρο και παραδόθηκε, οι οποίες αποφάσισαν την άμεση προφυλάκισή του. Το πρωί της ίδιας ημέρας, βρέθηκε μπροστά σε ανακριτή στα Δικαστήρια Καλαμάτας, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης και του απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες για συνέργεια στη διπλή δολοφονία.

Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, υποστηρίζοντας πως είναι αθώος αλλά και πως δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Το ενδεχόμενο που ερευνά η ανακρίτρια για τον ρόλο του

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ανακρίτρια, στον 30χρονο έχει αποδοθεί ο ρόλος του συνεργού, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο να καθοδηγούσε τον 22χρονο που κατηγορείται για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Παράλληλα, υπό διερεύνηση βρίσκεται, το σημείο που εγκαταλήφθηκε το λευκό σκούτερ από τους δύο 22χρονους πριν μεταβούν στη Μεσσηνία και ένα βράδυ πριν το έγκλημα, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σπίτι του 30χρονου.

Πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη στο πλαίσιο της υπόθεσης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα ενώ τέσσερα από αυτά έχουν κριθεί προφυλακιστέα, με την έρευνα να συνεχίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της ανακρίτριας που χειρίζεται την κύρια ανάκριση εδώ και περισσότερους από δύο μήνες έχουν μπει και άλλα πρόσωπα ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κληθούν εκ νέου οι δύο 22χρονοι που είχαν αρχικά προφυλακιστεί, καθώς πλέον αντιμετωπίζουν διαφορετικές κατηγορίες, αφού ως φυσικός αυτουργός κατηγορείται ο Χ.Τ. ο οποίος αρχικά είχε ισχυριστεί ότι είναι ο συνεργός.

Η ανακρίτρια πρόκειται να τους καλέσει στο γραφείο της προκειμένου να τους αποδοθούν επισήμως οι νέες κατηγορίες και να δώσουν συμπληρωματική απολογία, βάσει των νεότερων στοιχείων της δικογραφίας.

