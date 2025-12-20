Χριστούγεννα στα μπλόκα: Οι αγρότες «σηκώνουν» τις μπάρες στα διόδια –  Έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων, λέει ο Τσιάρας

Αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα δηλώνουν οι αγρότες, που και σήμερα σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια, υλοποιώντας τη δέσμευσή τους για ελεύθερη διέλευση των εκδρομέων τις ημέρες των εορτών, την ώρα που ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στέλνει νέο μήνυμα στους αγρότες τονίζοντας πως τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τον διάλογο ούτε την κοινωνία.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, στο μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα, αγρότες άνοιξαν τα διόδια Σοφάδων ενώ ανοιχτά θα είναι τα διόδια έως τις 2 το μεσημέρι και στα διόδια Μακροχωρίου από το μπλόκο της Νίκαιας.

Το ίδιο θα συμβεί και την Κυριακή, με τους αγρότες να προγραμματίζουν να μοιράσουν στους διερχόμενους οδηγούς και αγροτικά προϊόντα, για να καταδείξουν -όπως λένε- πως τα προϊόντα τους πωλούνται σε χαμηλές τιμές.

Χθες, μετά τον συμβολικό αποκλεισμό που ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής και διήρκεσε έως τις 7, όλες οι παρακαμπτήριες οδοί είναι ανοικτές και θα παραμείνουν έτσι καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Κλειστά τα διόδια των Μαλγάρων

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε τρακτέρ. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, που αποκλείστη την Παρασκευή θα παραμείνει κλεισό έως και την Τρίτη. Κλειστό παραμένει από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα.

Στο Δερβένι, οι αγρότες σκοπεύουν -όπως έχουν κάνει γνωστό- να ανοίξουν τα διόδια από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι στα διόδια του Ωραιοκάστρου.

Στο μεταξύ, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.

Στη θέση Χαλίκι στην Αιτωλοακαρνανία, τα μπλόκα παραμένουν αμετακίνητα σε Ιονία και Ολυμπία Οδό.

Το βράδυ της Παρασκευής, άνοιξε η παρακαμπτήριος οδός, η Παλαιά Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας είναι αποφασισμένοι και μετά από πολλές μέρες στο Αγγελόκαστρο πήγαν με τα τρακτέρ τους και έκλεισαν και την παρακαμπτήριο αυτή οδό.

Όπως αναφέρουν θα συνεχίσουν και τις μέρες των γιορτών, έχοντας όμως ανοιχτά τα διόδια.

Χαλκίδα: Μπλόκο στην Υψηλή γέφυρα

Οι αγρότες της Εύβοιας έκλεισαν χθες τον δρόμο στην Υψηλή γέφυρα στις 7 το απόγευμα για τρεις ώρες, ενώ για πρώτη φορά έκλεισαν και τις παρακαμπτήριες οδούς.

Σήμερα 6 με 8, οι αγρότες της Εύβοιας θα προχωρήσουν στο ίδιο ακριβώς μοτίβο, ενώ για την Κυριακή σε συνεννόηση και με τους αγρότες της Στερεάς Ελλάδας είναι αποφασισμένοι να πάνε στα διόδια των Αφιδνών, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες για να περνούν τα οχήματα ελεύθερα.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους

Τη Δευτέρα και την Τρίτη έχουν προγραμματίσει νέες κινητοποιήσεις με μεγαλύτερη διάρκεια και φυσικά με κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών, στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και πέριξ της γέφυρας.

Οι αγρότες, έχοντας τη στήριξη της κοινωνίας, όπως καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, τον αγώνα επιβίωσής τους, τον οποίο η κυβέρνηση αποκαλεί «μαξιμαλισμό».

Τσιάρας: Έχει ήδη ικανοποιηθεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων

Μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤnews, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, έκανε λόγο για μία δύσκολη συγκυρία που έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας πως «σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες».

Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει τον εαυτό της στη διάθεση των αγροτών για έναν παραγωγικό διάλογο, σημειώνοντας πως από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα, τα οποία συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης όσο και με τις πιέσεις στις τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

«Ξέρουμε πολύ καλά πόσο έχει δυσκολευτεί η παραγωγική διαδικασία και η δυνατότητα των αγροτών να σταθούν στα πόδια τους», σημείωσε.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι έχει ήδη ικανοποιηθεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων, επαναλαμβάνοντας πως από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 είναι προς εξέταση, δηλαδή τα 16 ήδη και τα 4 είναι στο τραπέζι της συζήτησης. Ενώ πολλά ακόμη εξετάζονται, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Σημαντικά ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση είχε καθορίσει από το 2024 μια τιμή 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα, η οποία θα παραταθεί για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Παράλληλα, εξετάζεται η περαιτέρω μείωση της τιμής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών και των δυνατοτήτων της ΔΕΗ.

Για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, η κυβέρνηση προτίθεται να λύσει ζητήματα ρευστότητας που δημιουργούνται από την πληρωμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επισημαίνοντας ότι ήδη έχουν επιστραφεί φόροι μέσω της ΑΑΔΕ. «Τα δύο βασικά ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής είναι στο τραπέζι με κατεύθυνση λύσης», σημείωσε ο υπουργός.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη γενναία στήριξη του ΕΛΓΑ στον αγροτικό κόσμο, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού πληρώθηκαν 122 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις μέσα στον ίδιο χρόνο. Αναφέρθηκε ότι φέτος ο οργανισμός θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις για ζημιές των τελευταίων πέντε ετών, καλύπτοντας πλέον το 100% της ασφαλισμένης παραγωγής χωρίς επιβάρυνση του ασφαλίστρου.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξε ένα τεχνικό λάθος 12-15 ωρών κατά την παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς, αλλά τόνισε ότι η συνολική προσπάθεια του ΕΛΓΑ αποδεικνύει συνέπεια και εκσυγχρονισμό.

Παρά τη διαφωνία κάποιων αγροτών να καθίσουν στο τραπέζι διαλόγου, ο υπουργός επαναβεβαίωσε ότι η πόρτα του υπουργείου παραμένει ανοιχτή. Τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, πάντα εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επισήμανε, ο διάλογος δεν αφορά μόνο την ικανοποίηση επιμέρους αιτημάτων, αλλά ένα συνολικό ανασχεδιασμό του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, αξιοποιώντας τη νέα προγραμματική περίοδο και τις δυνατότητες εκσυγχρονισμού, νέων τεχνολογιών και μέγιστης προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

Ευρωπαϊκές προκλήσεις και εθνική στρατηγική

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, όπως η είσοδος της Ουκρανίας στην αγορά και οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, τονίζοντας ότι αυτές επηρεάζουν τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής σε συνεργασία με όλα τα κόμματα, για την αναδιοργάνωση του τομέα και τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων.

«Πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι της συζήτησης, να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και να σχεδιάσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα των αγροτών είναι επαναλαμβανόμενα και παραμένουν ίδια εδώ και χρόνια, γεγονός που απαιτεί συνολικό σχεδιασμό.

Δήμας: Στα 2,5 εκατ. ευρώ την ημέρα το κόστος από το άνοιγμα των διοδίων από τους αγρότες

Περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τη μέρα υπολογίζεται το κόστος από το άνοιγμα των διοδίων από τους αγρότες αναφέρει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. «Προφανώς, τα έσοδα που χάνονται από τα διόδια στους αυτοκινητόδρομους μετατρέπονται σε αξιώσεις σε βάρος του Δημοσίου, οι οποίες μάλιστα, δεν είναι καθόλου αμελητέες» τονίζει υπουργός και προσθέτει ότι «το κόστος αυτό εκτιμάται, κατά προσέγγιση, σε 2,5 εκατ. ευρώ την ημέρα, πλην της Αττικής Οδού, και τα χρήματα αυτά πέφτουν στην πλάτη του Έλληνα φορολογούμενου, ο οποίος θα κληθεί να σηκώσει ένα επιπλέον, αχρείαστο βάρος».

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα όσοι σκέφτονται να ανοίξουν τα διόδια με το πρόσχημα να γίνει ελεύθερη η διέλευση για τους πολίτες, ουσιαστικά είναι εκείνοι που θα επιβαρύνουν με το κόστος της μη καταβολής των διοδίων όλους τους φορολογούμενους. Όσους χρησιμοποιήσουν τον δρόμο, αλλά και τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν θα τον χρησιμοποιήσουν.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία σήμερα σε μετρό και 6 λεωφορειακές γραμμές – Τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, λένε οι εργαζόμενοι

Καλλιθέα: Συνελήφθη 31χρονος που έτρεχε με 161 χλμ. στη Συγγρού – Τον «έπιασαν» τα ραντάρ της Τροχαίας

Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Δεν φοβάται τίποτα, έχει καθαρή τη συνείδησή του» – «Προσπάθησε να με αποτρέψει από το να κάνω μήνυση», λέει ο 21χρονος (Videos)