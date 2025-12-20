search
20.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

20.12.2025

Καλλιθέα: Συνελήφθη 31χρονος που έτρεχε με 161 χλμ. στη Συγγρού – Τον «έπιασαν» τα ραντάρ της Τροχαίας

20.12.2025 11:33
Με 161 χλμ. την ώρα κινούνταν στη Συγγρού οδηγός μηχανής, ο οποίος συνελήφθη από την Τροχαία Καλλιθέας.

Ο 31χρονος «πιάστηκε», τα ξημερώματα του Σαββάτου, από τα ραντάρ των αστυνομικών να οδηγεί τη μηχανή του με υπερβολική ταχύτητα επί της Λεωφόρου Συγγρού, στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου το ανωτάτο επιτρεπόμενο ορίου είναι τα 90 χλμ/ώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: Οι αγρότες «σηκώνουν» τις μπάρες στα διόδια –  Προς εξέταση τα 20 από τα 27 αιτήματα, λέει ο Τσιάρας

ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως νέα φρικιαστικά στοιχεία για το πως «παράγγελνε» ανήλικα – «Επιχείρηση συγκάληψης και λογοκρισίας», λένε οι Δημοκρατικοί

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία σήμερα σε μετρό και 6 λεωφορειακές γραμμές – Τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, λένε οι εργαζόμενοι

ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Νέα Φιλαδέλφεια

ΥΓΕΙΑ

«Σούπερ γρίπη»: Συναγερμός για τη νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Πιθανή κορύφωση των κρουσμάτων τον Ιανουάριο στην Ελλάδα

LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

