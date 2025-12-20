Καλλιθέα: Συνελήφθη 31χρονος που έτρεχε με 161 χλμ. στη Συγγρού – Τον «έπιασαν» τα ραντάρ της Τροχαίας

Με 161 χλμ. την ώρα κινούνταν στη Συγγρού οδηγός μηχανής, ο οποίος συνελήφθη από την Τροχαία Καλλιθέας.

Ο 31χρονος «πιάστηκε», τα ξημερώματα του Σαββάτου, από τα ραντάρ των αστυνομικών να οδηγεί τη μηχανή του με υπερβολική ταχύτητα επί της Λεωφόρου Συγγρού, στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου το ανωτάτο επιτρεπόμενο ορίου είναι τα 90 χλμ/ώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

