Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Δεν φοβάται τίποτα, έχει καθαρή τη συνείδησή του» – «Προσπάθησε να με αποτρέψει από το να κάνω μήνυση», λέει ο 21χρονος (Videos)

Σε πολύ καλή κατάσταση είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του ο 21χρονος τραγουδιστής.

«Δεν φοβάται τίποτα είναι ένα πλάσμα ευαίσθητο που δεν έχει κάνει κακό σε κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης.

«Ένας άνθρωπος που κατηγορείται για μια πράξη για την οποία δεν είναι υπεύθυνος μπορεί να είναι στενοχωρημένος; Δεν μπορεί. Βλέπει και τον κόσμο που τον έχει “αγκαλιάσει” και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν σας είπα ότι έκανε την πιο επιτυχημένη πρεμιέρα της ζωής του;», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος -ο οποίος υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης του έκανε πρόταση για σεξουαλική συνεύρεση (την οποία ο τραγουδιστής αρνείται κατηγορηματικά)- ο Χαράλαμπος Λυκούδης ξεκαθάρισε πως, ακόμη και αν υπήρξε μια τέτοια πρόταση, αυτή δεν επηρέασε σε καμία περίπτωση την επαγγελματική τους σχέση.

Όπως τόνισε ο κ. Λουκούδης, ούτε η άρνηση αποτέλεσε εμπόδιο για να προσληφθεί, ούτε για να παραμείνει σε επαγγελματικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, υπάρχουν μαρτυρίες και μηνύματα με τον μαέστρο, από τα οποία προκύπτει ότι περίπου έναν μήνα πριν, του είχε ζητηθεί να πάει για δουλειά, ενόψει της έναρξης των εμφανίσεων στην Ακτή Πειραιώς.

Ο ίδιος έθεσε το ερώτημα αν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η καταγγελία έγινε λίγο πριν την πρεμιέρα του τραγουδιστή.

Παπαδόπουλος για Μαζωνάκη: «Προσπάθησε να με αποτρέψει από το να κάνω μήνυση»

Από την πλευρά του, ο νεαρός καλλιτέχνης μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο, εξήγησε πως η προβολή του θέματος στα Μέσα δεν λειτουργεί πάντα ενθαρρυντικά για όσους βρίσκονται σε παρόμοια θέση.

«Αυτό που γίνεται στα κανάλια δεν προωθεί κι άλλα άτομα, να μιλήσουν. Ο καθένας θα μιλήσει όταν νιώσει άνετος. Κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Προσπάθησε να με αποτρέψει ο Γιώργος Μαζωνάκης, από το να κάνω μήνυση. Θα το φτάσω μέχρι τέλους. Δεν ήταν όνειρό μου να φτάσω μέχρι εδώ και να εμπλακώ σε αυτή την υπόθεση. Δεν γνώριζε η οικογένειά μου. Γνωρίζω κι άλλους που έχουν έρθει σε αντίστοιχη θέση. Όταν είναι έτοιμοι θα μιλήσουν», διαμήνυσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

