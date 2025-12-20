Εξάρχεια: …Έβρεξε μολότοφ τη νύχτα – Ταυτόχρονες επιθέσεις κατά αστυνομικών

Ένταση επικράτησε, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στα Εξάρχεια, όταν ομάδες ατόμων εξαπέλυσαν ταυτόχρονα επιθέσεις με μολοτοφ κατά αστυνομικών, που βρίσκονταν σε διαφορετικά σημεία στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με το Action, από τη 00:40 έως τη 01:05, άγνωστοι (για 60 άτομα κάνουν λόγο οι Αρχές) εξαπέλυσαν επιθέσεις με τουλάχιστον 50 μολότοφ σε διερχόμενη διμοιρία των ΜΑΤ στην οδό Ακαδημίας, σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στη διασταύρωση των οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη και Σολωμού, καθώς και σε διμοιρία επί της Χαριλάου Τρικούπη κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων στην Πλατεία Εξαρχείων στις οδούς Εμμανουήλ Μπενάκη και Βαλτετσίου. Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές σε δύο οχήματα.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου – λάμψης.

