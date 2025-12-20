search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 09:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.12.2025 08:13

Εξάρχεια: …Έβρεξε μολότοφ τη νύχτα – Ταυτόχρονες επιθέσεις κατά αστυνομικών

20.12.2025 08:13
Molotof
Φωτογραφία αρχείου

Ένταση επικράτησε, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στα Εξάρχεια, όταν ομάδες ατόμων εξαπέλυσαν ταυτόχρονα επιθέσεις με μολοτοφ κατά αστυνομικών, που βρίσκονταν σε διαφορετικά σημεία στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με το Action, από τη 00:40 έως τη 01:05, άγνωστοι (για 60 άτομα κάνουν λόγο οι Αρχές) εξαπέλυσαν επιθέσεις με τουλάχιστον 50 μολότοφ σε διερχόμενη διμοιρία των ΜΑΤ στην οδό Ακαδημίας, σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στη διασταύρωση των οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη και Σολωμού, καθώς και σε διμοιρία επί της Χαριλάου Τρικούπη κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων στην Πλατεία Εξαρχείων στις οδούς Εμμανουήλ Μπενάκη και Βαλτετσίου. Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές σε δύο οχήματα.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου – λάμψης.

Διαβάστε επίσης:

Χριστούγεννα στα μπλόκα – Οι αγρότες «σηκώνουν» τις μπάρες στα διόδια

Καιρός: Έρχεται βροχερό Σαββατοκύριακο – Πέφτει η θερμοκρασία – Οι εκτιμήσεις για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Συναγερμός στα Άνω Λιόσια: Άγνωστος «γάζωσε» επιχείρηση με χαλιά – Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FRAPES_1112
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φραπές με …άβαταρ

TSIPRAS_KARISTIANOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας vs Μαρία Καρυστιανού: Η μάχη για την έκφραση του «αντιμητσοτακισμού» και την ψήφο διαμαρτυρίας

evlogia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των προβάτων: «Πρέπει να εκριζωθεί εδώ και τώρα» – Τι ισχύει για τον εμβολιασμό και την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου

metanastes_ipa
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στις ΗΠΑ: Νεκροί 4 μετανάστες σε κέντρα κράτησης από τις 12 έως τις 15 Δεκεμβρίου

spanoulis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Καλησπέρα στον… κανένα»: Δεν πήγε κανείς στη συνέντευξη Τύπου του Σπανούλη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 09:12
FRAPES_1112
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φραπές με …άβαταρ

TSIPRAS_KARISTIANOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας vs Μαρία Καρυστιανού: Η μάχη για την έκφραση του «αντιμητσοτακισμού» και την ψήφο διαμαρτυρίας

evlogia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των προβάτων: «Πρέπει να εκριζωθεί εδώ και τώρα» – Τι ισχύει για τον εμβολιασμό και την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου

1 / 3