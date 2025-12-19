Συναγερμός στα Άνω Λιόσια: Άγνωστος «γάζωσε» επιχείρηση με χαλιά – Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής, 19/12, στα Άνω Λιόσια, όπου άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον επιχείρησης με χαλιά, στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ σε κατάστημα πώλησης χαλιών περίπου στις 19:20 το απόγευμα, χωρίς, ευτυχώς, να σημειωθούν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που εντόπισαν 10 κάλυκες των 9mm.

Παράλληλα, κατά την αυτοψία των αστυνομικών στο σημείο καταγράφηκαν 7 οπές στους υαλοπίνακες, την πόρτα και το θωρακισμένο ρολό της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρισκόταν και 27χρονη, η οποία δήλωσε κόρη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που λείπει σε ταξίδι στο εξωτερικό.

