«e-Pyrasfaleia»: Ολοκληρωμένος ψηφιακός οδηγός πυρασφάλειας σε μία εφαρμογή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νέα, πρωτοποριακή εφαρμογή για κινητές συσκευές (smartphones και tablets) με τίτλο «e-Pyrasfaleia» ξεκινά το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος.
Η νέα εφαρμογή αποτελεί ένα κομβικό βήμα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Σώματος και θέτει την πλήρη και επικαιροποιημένη νομοθεσία πυρασφάλειας, μαζί με όλα τα απαραίτητα εργαλεία συμμόρφωσης, απευθείας στα χέρια πολιτών, επαγγελματιών και μηχανικών.
Η εφαρμογή «e-Pyrasfaleia» αποτελεί, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ένα φιλικό, εύχρηστο και αξιόπιστο «ψηφιακό οδηγό πυρασφάλειας», προσφέροντας έγκυρη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση με λίγα μόνο κλικ. Μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος χρήσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν διατάξεις ανά κατηγορία (κτίρια, εγκαταστάσεις, υπαίθριοι χώροι) ή μέσω λέξεων-κλειδιών.
Η εφαρμογή παρέχει άμεση πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για την πρόληψη και τη συμμόρφωση σε:
Η εφαρμογή λειτουργεί και ως πύλη προς τις ψηφιακές υπηρεσίες του Π.Σ., παρέχοντας συνδέσμους για:
Η ανάπτυξη της εφαρμογής «e-Pyrasfaleia» εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος με κεντρικό στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, ενισχύοντας έτσι συνολικά την πρόληψη και την αύξηση του επιπέδου συμμόρφωσης πολιτών και επιχειρήσεων.
Η εφαρμογή «e-Pyrasfaleia» είναι διαθέσιμη για δωρεάν λήψη σε όλες τις συσκευές.
Διαβάστε επίσης:
Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου στη Θεσσαλονίκη
Σύλληψη 41χρονου στον Νέο Κόσμο με ένταλμα από την Τουρκία για εμπόριο ναρκωτικών και ληστεία
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ντόμινο εξελίξεων – Στο στόχαστρο των Αρχών εκατοντάδες άτομα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.