19.12.2025 22:50

Σύλληψη 41χρονου στον Νέο Κόσμο με ένταλμα από την Τουρκία για εμπόριο ναρκωτικών και ληστεία

19.12.2025 22:50
Αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων συνέλαβαν το πρωί της Τετάρτης, 12 Δεκεμβρίου, στον Νέο Κόσμο έναν 41χρονο αλλοδαπό καταζητούμενο με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ληστεία, κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 41χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2017 ήταν υπεύθυνος φυτείας 113 δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Τουρκίας, ενώ τα έτη 2014 και 2009 διέπραξε ληστεία σε γραφεία εταιρείας και κλοπές μηχανών σκαφών αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

