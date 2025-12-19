Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν ανήλικοι που ανάγκασαν 14χρονο να γονατίσει – Τον κατέγραψαν και ανέβασαν στα social το βίντεο

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στο Μεσολόγγι σε δύο ανήλικους 14 και 15 ετών, καθώς ανάγκασαν συνομήλικο τους να γονατίσει, ενώ τον κατέγραφαν και στη συνέχεια δημοσιοποίησαν το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Την ίδια στιγμή, συνελήφθησαν και οι μητέρες των δύο εφήβων με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος των δύο ανηλίκων αφορά τα αδικήματα της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων ατόμων, της παράνομης βίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων

Το συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας, όταν ο 14χρονος επιτέθηκε σωματικά σε έναν συνομήλικό του, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ψυχολογικό εξαναγκασμό, τον ανάγκασε να μείνει γονατιστός και να απευθύνει συγγνώμη σε τρίτα πρόσωπα που δεν ήταν παρόντα.

Το bullying καταγράφηκε απο κινητό και ανέβηκε στα social media

Κατά τη διάρκεια της πράξης αυτής, ο 15χρονος χρησιμοποιούσε το κινητό τηλέφωνο του 14χρονου για να καταγράψει τη σκηνή, ενώ αργότερα το οπτικοακουστικό υλικό δημοσιοποιήθηκε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό το νέο και ιδιαίτερα σοβαρό κρούσμα εφηβικής επιθετικότητας αναδεικνύει μια πρακτική όπου οι θύτες υποχρεώνουν το θύμα σε εξευτελισμό, ενώ ταυτόχρονα μεριμνούν για την ψηφιακή προβολή της πράξης τους.

Στο πλαίσιο των ερευνών, το κινητό τηλέφωνο του 14χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ως το βασικό εργαλείο για την τέλεση της αξιόποινης πράξης. Το σύνολο του φακέλου της υπόθεσης, που περιλαμβάνει τις κατηγορίες για τους ανήλικους και τους κηδεμόνες τους, πρόκειται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για τα περαιτέρω.

