ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 17:54
23.09.2025 17:29

Άγριο bullying σε 13χρονη στην Πάτρα: Την ανάγκασαν να φιλήσει τα παπούτσια τους – Βίντεο ντοκουμέντο

Θύμα άγριου bullying έπεσε 13χρονη στην Πάτρα από τέσσερις ανήλικες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, που δημοσιοποίησε η Διονυσία Κουκιού, θεία του κοριτσιού, οι τέσσερις ανήλικες την ανάγκασαν να πέσει στα γόνατα και να φιλήσει τα παπούτσια τους.

Οι τέσσερις ανήλικες ηλικίας, 15,14,14 και 13 ετών συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση

Σχηματίστηκε δικογραφία, επίσης, σε βάρος των γονιών τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

