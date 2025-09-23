Βοιωτία: Η 62χρονη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο – Της γύρισε το χέρι και πέταξε κάτω το μικρόφωνο (video)

Η 62χρονη από τη Βοιωτία, που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξη, επιτέθηκε σε δημοσιογράφο της εκπομπής του Star «Αλήθειες με τη Ζήνα» όταν της ζήτησε να μιλήσει στην κάμερα.

H δημοσιογράφος της εκπομπής βρισκόταν έξω από το σπίτι της 62χρονης για να καλύψει το ρεπορτάζ, μαζί με μία ακόμα συνάδελφό της από τον ΑΝΤ1.

Όταν έφτασε έξω από το σπίτι, η 62χρονη κατέβηκε από το αυτοκίνητό της και, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, έκανε λαβή στο χέρι της δημοσιογράφου, της άρπαξε το μικρόφωνο και το πέταξε με δύναμη στο έδαφος.

«Στο στόμα μου αυτό δεν θα το ξαναβάλεις, άκουσες; Ρώτησέ με ότι θες από απόσταση. Με εμποδίζετε να βγω από το αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει η 62χρονη στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο σημείο.

