23.09.2025 16:08

Βόλος: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή για τον θάνατο του 20χρονου Ιάσονα – Για κατάθεση θα κληθούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας

23.09.2025 16:08
iasonas
Ιάσονας

Απαρηγόρητη είναι η οικογένεια του 20χρονου Ιάσονα, που σκοτώθηκε, πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper, η νεκροψία – νεκροτομή έδειξε ότι ο θάνατος του ήταν ακαριαίος και επήλθε από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που προκλήθηκαν από την πτώση. 

Οι φίλοι του κατέθεσαν ότι ανέβηκαν γύρω στις 3.30 στην ταράτσα για να καθίσουν, όπως συνήθιζαν να κάνουν. Λίγο αργότερα άγνωστος που ενοχλήθηκε από τη φασαρία άρχισε να φωνάζει.

Οι τρεις νέοι πανικοβλήθηκαν και έτρεξαν να φύγουν. Οι δύο βγήκαν στον δρόμο, ωστόσο ο Ιάσονας δεν τους ακολούθησε. 

Τον αναζητούσαν επί 40 λεπτά

Επί 40 λεπτά οι φίλοι του Ιάσονα τον αναζητούσαν, καλώντας τον στο κινητό. Τελικά, έψαξαν το στίγμα του και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν ακόμη στην πολυκατοικία.

Επιστρέφοντας στην ταράτσα είδαν το πλαστικό κάλυμμα του φωταγωγού σπασμένο και πεσμένο στο δάπεδο τον φίλο τους.

Θα κληθούν για κατάθεση οι ένοικοι της πολυκατοικίας

Τις επόμενες ημέρες θα κληθούν για κατάθεση οι ένοικοι της πολυκατοικίας για να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό που έκανε τους νεαρούς να αποχωρήσουν αιφνίδια από την ταράτσα.

Ο 21χρονος Ιάσονας σπούδαζε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ. Σε δύο ημέρες θα αναχωρούσε για την Αθήνα, προκειμένου εξεταστεί σε ορισμένα μαθήματα. Ο πατέρας του είναι γνωστός επιχειρηματίας του Βόλου.

