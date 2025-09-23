Βόλος: Θρήνος για τον 20χρονο φοιτητή που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον φωταγωγό – Πώς έγινε η τραγωδία (videos/photos)

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου, στο άκουσμα του θανάτου ενός 20χρονου φοιτητή μετά από μοιραία πτώση σε φωταγωγό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το thenewpaper, το βράδυ της Δευτέρας (22/9) τρία νεαρά αγόρια βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και διασκέδαζαν πετώντας αυγά σε περαστικούς και διερχόμενα οχήματα.

Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή που, όπως εκτιμάται, τα παιδιά θεώρησαν ότι ανήκε σε αστυνομικό.

Τότε, οι δύο από την παρέα έτρεξαν να απομακρυνθούν μέσω της σκάλας, ενώ ο τρίτος επιχείρησε να ανέβει σε ένα ταρατσάκι για να κρυφτεί. Για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας.

Ο νεαρός πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλεξιγκλάς, το οποίο φέρεται να υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία βρήκε τσόφλια και υπολείμματα αυγών στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο γύρω από την πολυκατοικία, επιβεβαιώνοντας τις μαρτυρίες περί φασαρίας πριν από το τραγικό γεγονός.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον άδικο χαμό του 20χρονου.

Ο νεαρός ήταν μοναχογιός οικογένειας γνωστού επιχειρηματία της πόλης.

Διαβάστε επίσης:

Οι εργαζόμενοι της Brinks Hellas, της ΕSA Security και τριών ακόμη σωματείων σχηματίζουν μεγάλη ομοσπονδία security

Θεσσαλονίκη: Καθητηγής καταδικάστηκε επειδή είχε πάει στο σχολείο χωρίς αρνητικό self test εν μέσω πανδημίας

Δήμας: Εντός του 2026 η παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης