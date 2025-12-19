Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο και εικονική αερομαχία με F-16

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο φαίνεται ότι αποτελούν παρελθόν.
Τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου και του FIR το τελευταίο εικοσιτετράωρο.
Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 8 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών στο Αιγαίο.
Ακόμα, είχαμε και εικονική αερομαχία (εμπλοκή) με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο του βορειοανατολικού Αιγαίου, μεταξύ Λήμνου και Λέσβου.
Η δραστηριότητα περιλάμβανε έναν σχηματισμό δύο οπλισμένων F-16, καθώς και δύο μεμονωμένα πτητικά μέσα – ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης ATR-72 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV).
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα F-16 προέβησαν σε δύο παραβιάσεις, το ATR-72 σε έξι, ενώ παραβάσεις αποδίδονται επίσης στο UAV και στο ATR-72. Πρόκεται για τις πρώτες παραβιάσεις που καταγράφονται από το 2023.
Διαβάστε επίσης
Γιώργος Μαζωνάκης: «Άτομα της παραγωγής έλεγαν στον 21χρονο να πάει στο καμαρίνι του, αν θέλει να κάνει καριέρα»
Οι αγρότες υλοποιούν τις αποφάσεις κλιμάκωσης, η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στην ΕΕ για τα αιτήματα – Συμβολικοί αποκλεισμοί σήμερα, «σηκώνουν» μπάρες το Σάββατο
Τραγωδία στην Αττική: Νεκρό βρέφος 5 μηνών – «Ξυπνήσαμε και τη βρήκαμε παγωμένη»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.