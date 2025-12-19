Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο και εικονική αερομαχία με F-16

Τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο φαίνεται ότι αποτελούν παρελθόν.

Τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου και του FIR το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 8 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών στο Αιγαίο.

Ακόμα, είχαμε και εικονική αερομαχία (εμπλοκή) με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο του βορειοανατολικού Αιγαίου, μεταξύ Λήμνου και Λέσβου.

Η δραστηριότητα περιλάμβανε έναν σχηματισμό δύο οπλισμένων F-16, καθώς και δύο μεμονωμένα πτητικά μέσα – ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης ATR-72 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV).

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα F-16 προέβησαν σε δύο παραβιάσεις, το ATR-72 σε έξι, ενώ παραβάσεις αποδίδονται επίσης στο UAV και στο ATR-72. Πρόκεται για τις πρώτες παραβιάσεις που καταγράφονται από το 2023.

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άτομα της παραγωγής έλεγαν στον 21χρονο να πάει στο καμαρίνι του, αν θέλει να κάνει καριέρα»

Οι αγρότες υλοποιούν τις αποφάσεις κλιμάκωσης, η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στην ΕΕ για τα αιτήματα – Συμβολικοί αποκλεισμοί σήμερα, «σηκώνουν» μπάρες το Σάββατο

Τραγωδία στην Αττική: Νεκρό βρέφος 5 μηνών – «Ξυπνήσαμε και τη βρήκαμε παγωμένη»