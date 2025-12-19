Γιώργος Μαζωνάκης: «Άτομα της παραγωγής έλεγαν στον 21χρονο να πάει στο καμαρίνι του, αν θέλει να κάνει καριέρα»

Στην καταγγελία κατά του Γιώργου Μαζωνάκη από τον 21χρονο τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο, αναφέρθηκε η τραγουδίστρια Νωαίνα που συμμετείχε στο ίδιο σχήμα, πέρσι την άνοιξη, περιγράφοντας στο Live News τα όσα είδε.

Όπως τόνισε, η ίδια δεν είδε και δεν άκουσε ποτέ τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει ανήθικες προτάσεις στον νεαρό συνάδελφό του. Η Νωαίνα, ωστόσο, επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του 21χρονου για τις πιέσεις που δεχόταν από άτομα της παραγωγής.

«Για εμένα αυτό είναι και το χειρότερο σε αυτή την υπόθεση. Ότι θεωρώ ότι δέχθηκε μεγαλύτερη πίεση από συνεργάτες και άτομα της παραγωγής, παρά από τον ίδιο τον Γιώργο. Δηλαδή ήμουν μπροστά όταν τον χτύπησε στην πλάτη ένα συγκεκριμένο άτομο της παραγωγής και του είπε: “Πήγαινε, πήγαινε στο καμαρίνι, μόνο έτσι θα κάνεις καριέρα”», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Αν και η ίδια δεν αντιλήφθηκε κάτι μεμπτό από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως τόνισε, θεώρησε χρέος της να προστατεύσει τον νεαρό συνάδελφό της όταν εκείνος της εκμυστηρεύτηκε ότι φοβόταν: «Από τη στιγμή που ένα παιδάκι 20 ετών ερχόταν σε εμένα και μου έλεγε: ”Φοβάμαι, με πιέζουν να πάω στο καμαρίνι και απ’ ό,τι καταλαβαίνω έχουν άλλες προθέσεις”, τότε το θεώρησα χρέος μου να τον προστατεύσω και να τον βοηθήσω κι εγώ με όποιον τρόπο μπορούσα».

Η μαρτυρία τραγουδίστριας που συμμετείχε στο ίδιο μουσικό σχήμα

«Δεν πιστεύω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αυτό καθ’ αυτό επικίνδυνος, και σίγουρα όχι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος σε αυτό τον χώρο, όσον αφορά αυτό το κομμάτι», ανέφερε η Νωαίνα σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

«Ο Στέφανος την πρώτη μέρα που τον γνωρίσαμε, δηλαδή μετά την τζενεράλε, ήρθε και μας είπε στα παιδιά που τραγουδούσαμε: “Παιδιά, συμβαίνει κάτι, δεν σας ξέρω καλά, αλλά θέλω να σας το πω, δέχομαι πιέσεις από άτομα της παραγωγής”. Του είπανε: ”Πήγαινε στο καμαρίνι, μόνο έτσι θα κάνεις καριέρα”, και τα συναφή. Οπότε εμείς σαν ομάδα, τα άλλα παιδιά δηλαδή, οι τραγουδιστές, φροντίσαμε να μην τον αφήνουμε ποτέ μόνο του, για να μην έρχεται σε επαφή με άτομα της παραγωγής που θέλανε να τον προωθήσουνε με αυτό τον τρόπο στον Γιώργο. Σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ τους, δεν ξέρω αν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος (σ.σ. ο νεαρός τραγουδιστής) κυρίως από άτομα της παραγωγής είχε πει ότι δεχόταν πιέσεις», συνέχισε η τραγουδίστρια.

«Αυτό που μπορούσα να κάνω, ήταν να τον έχω μαζί μου. Και στο καμαρίνι φεύγαμε μαζί το βράδυ, ερχόμασταν μαζί, ούτως ώστε να μην είναι εύκολη λεία για τα άτομα αυτά που θέλανε να τον σπρώξουν προς εκείνη την κατεύθυνση. (Άτομο της παραγωγής) τον χτύπησε στον ώμο και του είπε: ”Πήγαινε, πήγαινε, μόνο έτσι θα κάνεις καριέρα”», πρόσθεσε.

«Δεν ήταν πια σε καμαρίνι μόνος του. Ήταν στο καμαρίνι με τα αγόρια. Οπότε εμείς φροντίσαμε να τον έχουμε συνέχεια μαζί μας. Δεν θεωρώ ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει επιτεθεί σωματικά σε κάποιον ποτέ. Δηλαδή στο πλαίσιο που τον γνώρισα εγώ, δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Ήταν όλο λεκτικό και ψυχολογικό. Δεν ξεπεράστηκε κάποια γραμμή, όσον αφορά τη σωματική ακεραιότητα κάποιου», συμπλήρωσε.

Όσο για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, είπε: «Με εμένα ήταν άψογη η επαφή μου με τον Γιώργο και η συνεργασία μου».

«Υπάρχει και άλλος μάρτυρας που θα επιβεβαιώσει τη μήνυση»

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος του 21χρονου τραγουδιστή, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, ο οποίος ανέφερε πως έχουν επικοινωνήσει μαζί του και άλλα άτομα που επιθυμούν να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες με τον διάσημο καλλιτέχνη, όμως κανένας μέχρι στιγμής δεν έχει δεν έχει κάνει επίσημη καταγγελία.

«Υπάρχει και άλλος μάρτυρας που θα επιβεβαιώσει τη μήνυση. Ο εντολέας μου προσπαθεί να αποδείξει ό,τι έχει ζήσει. Οι οικονομικές διαφορές δεν έχουν να κάνουν με την καταγγελία. Ο εντολέας μου δεν έχει καμία επαγγελματική σχέση με τον επιχειρηματία», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο δικηγόρος του νεαρού τραγουδιστή.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Αττική: Νεκρό βρέφος 5 μηνών – «Ξυπνήσαμε και τη βρήκαμε παγωμένη»

Στο «κόκκινο» η κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό – Καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας

Οι αγρότες υλοποιούν τις αποφάσεις κλιμάκωσης, η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στην ΕΕ για τα αιτήματα – Συμβολικοί αποκλεισμοί σήμερα, «σηκώνουν» μπάρες το Σάββατο