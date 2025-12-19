Στο «κόκκινο» η κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό – Καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, έντονη συμφόρηση καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισού, σχεδόν σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα καθόδου, από τη Νέα Ερυθραία έως και το ύψος του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, με αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου έως την Αγία Βαρβάρα, αλλά και στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Νέου Ψυχικού.

Στο κέντρο της Αθήνας, στο «κόκκινο» βρίσκεται το ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, τόσο στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης, όσο και στο τελευταίο τμήμα της ανόδου προς την Εθνική Πινακοθήκη.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Σταδίου, αλλά και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με κατεύθυνση προς Γουδή.

Προβλήματα, τέλος, παρουσιάζει και η λεωφόρος Κατεχάκη, όπου η κίνηση είναι αυξημένη στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας, καθώς και η Αττική Οδός, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

