Αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Πού θα βρέξει, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Τέλος στην καλοκαιρία των προηγουμένων ημερών μπαίνει το Σαββατοκύριακο, καθώς ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια, ενώ θα βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, ένα βαρομετρικό σύστημα φέρνει βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, επηρεάζοντας τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, αλλά και το νότιο Αιγαίο.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, κυρίως από το απόγευμα του Σαββάτου έως και το πρωί της Κυριακής. Η Βόρεια Ελλάδα παραμένει εκτός του κύριου όγκου των φαινομένων.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι μουντός, με περιορισμένη ηλιοφάνεια και πιθανότητα ασθενών βροχών από το απόγευμα του Σαββάτου και μετά. Η αστάθεια θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα, με λίγα και γενικά ασθενή φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Παραμονές Χριστουγέννων ο καιρός γίνεται πιο άστατος, με βροχές που θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα την Τρίτη και σταδιακά θα επεκταθούν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Την Τετάρτη, ανήμερα των καλάντων, αναμένονται βροχές σε πολλές περιοχές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με επικράτηση νοτιάδων.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ήπιες για την εποχή, χωρίς έντονο κρύο, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο καιρός αναμένεται βελτιωμένος, με λιγότερες βροχές και διαστήματα ηλιοφάνειας σε αρκετές περιοχές.

Προς την Πρωτοχρονιά, ωστόσο, φαίνεται να ξεκινά ένα πιο χειμερινό μοτίβο, με πτώση της θερμοκρασίας κατά 4-5 βαθμούς και τιμές πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή, ενώ δεν αποκλείεται να ευνοηθούν και τα χιονοδρομικά κέντρα.

