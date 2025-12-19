Δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας: Μόνο ορισμένοι συγγενείς θα μπορέσουν να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας

H εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας πρότεινει ορισμένοι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και όχι όλοι να παρασταθούν ως πολιτική αγωγή στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού.

Όπως ανέφεραν μεταξύ άλλων οι συνήγοροι, με βάση το πώς έχει διαμορφωθεί το κατηγορητήριο για τη συγκεκριμένη υπόθεση, βλάβη υφίσταται μόνο ο εφέτης ανακριτής που χειρίστηκε την βασική δικογραφία για τη σύγκρουση στα Τέμπη και δεν νομιμοποιούνται να παρασταθούν ως υποστηριζοντες την κατηγορία οι συγγενείς θυμάτων και οι τραυματίες επισημαίνοντας παράλληλα και σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου από άλλες υποθέσεις.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι, δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται αφορούν την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορευματική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκους τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.

Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου

Η εισαγγελέας, σύμφωνα με το larissanet, τελικά πρότεινε να γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για το αδίκημα της υπεξαγωγής και για όσους συγγενείς δήλωσαν πως παρίστανται για ηθική βλάβη και είναι παράλληλα διάδικοι στην βασική υπόθεση της σύγκρουσης των αμαξοστοιχιών.

Αντίθετα πρότεινε να αποβληθούν όσοι παρίστανται για ψυχική οδύνη, όσοι δεν υπέβαλαν τα σχετικά παράβολα και όλοι ανεξαρτήτως για το αδίκημα της απείθειας. Επίσης πρότεινε να αποβληθεί από την υποστήριξη της κατηγορίας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ο οποίος είναι παράλληλα και μάρτυρας στην υπόθεση.

Η απόφαση της προέδρου θα ανακοινωθεί στις 9 Ιανουαρίου του 2026. Να σημειωθεί πως η πρόεδρος έκανε επίσης δεκτό το αίτημα να καθαρογραφουν και να προσκομιστούν τα πρακτικά της πρώτης δικασιμου τον Ιούνιο προκειμένου να διευκρινιστεί ποιός είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και για ποιο λόγο.

