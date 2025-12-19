Φρικτό τροχαίο στη Λάρισα: Γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό και σκοτώθηκε επί τόπου (Photos)

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα, καθώς μια γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή όταν παρασύρθηκε από φορτηγό.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τροχαίο δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Βόλου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η γυναίκα παρασύρθηκε από το φορτηγό στο ύψος του «Λαμπίκο» και βρέθηκε κάτω από τις ρόδες.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και την απεγκλώβισε, όπως ήταν αργά για τη γυναίκα που κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Πλακιάς: Οι υπόλοιποι συγγενείς θα αντιμετωπίζουμε την Καρυστιανού σαν γονέα ή σαν πολιτικό;

Αγρότες: Τα 20 «ναι» και οι 7 κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης

Γιώργος Μαζωνάκης: Με εξώδικο απαντά ο επιχειρηματίας που κατηγορεί για εκβίαση ο τραγουδιστής