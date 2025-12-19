search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 17:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 16:44

Φρικτό τροχαίο στη Λάρισα: Γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό και σκοτώθηκε επί τόπου (Photos)

19.12.2025 16:44
larissa parasirsi 887- new

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα, καθώς μια γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή όταν παρασύρθηκε από φορτηγό.

 Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τροχαίο δυστύχημα  έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Βόλου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η γυναίκα παρασύρθηκε από το φορτηγό στο ύψος του «Λαμπίκο» και βρέθηκε κάτω από τις ρόδες.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και την απεγκλώβισε, όπως ήταν αργά για τη γυναίκα που κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Πλακιάς: Οι υπόλοιποι συγγενείς θα αντιμετωπίζουμε την Καρυστιανού σαν γονέα ή σαν πολιτικό;

Αγρότες: Τα 20 «ναι» και οι 7 κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης

Γιώργος Μαζωνάκης: Με εξώδικο απαντά ο επιχειρηματίας που κατηγορεί για εκβίαση ο τραγουδιστής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Mette-Marit
LIFESTYLE

Νορβηγία: Επιδεινώθηκε η υγεία της πριγκίπισσας του θρόνου – Χρειάζεται μεταμόσχευση πνεύμονα

eksobar
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Πάνω από 4 τόνους κοκαϊνης εντόπισαν οι γαλλικές αρχές

syntagma vroxi xristoygenna 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Πού θα βρέξει, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα – Τι λέει νέα μελέτη

gkilfoil argiros 99- new
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Δεν ασχολούμαι με πολιτικά – Έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο που αγαπάει πολύ τη χώρα μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

paparizou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου: «The Velvet Night» στο NOX - The Cabaret Edition

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 17:42
Mette-Marit
LIFESTYLE

Νορβηγία: Επιδεινώθηκε η υγεία της πριγκίπισσας του θρόνου – Χρειάζεται μεταμόσχευση πνεύμονα

eksobar
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Πάνω από 4 τόνους κοκαϊνης εντόπισαν οι γαλλικές αρχές

syntagma vroxi xristoygenna 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Πού θα βρέξει, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

1 / 3