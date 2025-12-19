search
ΕΛΛΑΔΑ

19.12.2025 16:20

Πλακιάς: Οι υπόλοιποι συγγενείς θα αντιμετωπίζουμε την Καρυστιανού σαν γονέα ή σαν πολιτικό;

nikos-plakias

Την αντίθεση του στην ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών

Ο Νίκος Πλακιάς αναρωτήθηκε «όταν πολιτικοποιηθεί η κ. Καρυστιανού πώς θα την αντιμετωπίσουμε οι υπόλοιποι γονείς; Ως μια μάνα που έχασε το παιδί της ή ως πολιτικό;».

Υποστήριξε ότι η ίδρυση κόμματος θα μπορούσε να γίνει, αφού ολοκληρωθεί η δίκη. «Για μένα, το σωστό θα ήταν να περιμένουμε να ξεκινήσουν τα δικαστήρια, να δούμε τι θα γίνει με τις δίκες, τι θα γίνει με την ελληνική δικαιοσύνη και αν δούμε ότι κάτι δεν πήγε καλά και υπάρξει κάποια αδικία στο θέμα της απόδοσης ευθυνών, τότε μαζί όλοι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν πολιτικό φορέα».

Ο Νίκος Πλακιάς επεσήμανε ότι πραγματογνώμονες που προσέγγισαν τους συγγενείς των θυμάτων, προτείνοντας να τους βοηθήσουν αφιλοκερδώς, σήμερα ζητούν χρήματα και παραπέμπουν στους δικηγόρους τους για χρησιμοποιήθουν οι πραγματογνωμοσύνες στη δίκη. 

Δεν υπήρχε παράνομο φορτίο

Ο Νίκος Πλακιάς επέμεινε ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο και υποστήριξε ότι υπήρξε επικοινωνιακή και πολιτική εκμετάλλευση. «Ζητήσαμε από τον ανακριτή όλοι οι πραγματογνώμονες να προσκομίσουν τα στοιχεία και τα πτυχία τους… Έπρεπε να τα είχε ζητήσει ο ίδιος ο ανακριτής από την αρχή. Δεν πήγε κανένας τα πτυχία του, με αποτέλεσμα να μην καλέσουν και κανέναν τους ως μάρτυρα».

Τέλος, τόνισε ότι οι καθυστερήσεις των εκταφών οφείλονται στη διαμάχη των οικογενειών που τις έχουν ζητήσει και της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Όπως είπε, εννέα οικογένειες έχουν ζητήσει και επιχειρείται να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάμεσα στους συγγενείς που θέλουν να διορίσουν δικούς τους ιατροδικαστές και στην παρουσία ιατροδικαστών από το κράτος.

