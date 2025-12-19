search
Ένοχος ο «ερευνητής» που εξαπάτησε τους γονείς του αγνοούμενου γιατρού: «Μου είπε ότι κάθε άνθρωπος έχει ταυτότητα κβαντικής μηχανικής με μοναδικό αριθμό»

kriti_exafanisi

Ένοχο έκρινε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων τον 54χρονο δήθεν ερευνητή που προσέγγισε τους γονείς του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου για να πουλήσει τις υπηρεσίες τους.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δυόμιση ετών χωρίς αναστολή, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, χρηματική ποινή 2.000 ευρώ και δικαστικά έξοδα 400 ευρώ, ενώ διατάχθηκε η κατάσχεση και δήμευση των ηλεκτρονικών συσκευών που βρέθηκαν στο σπίτι του.

Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίσθηκε στο δικαστήριο στο οποίο προσκομίστηκε έγγραφο ιδιώτη γιατρού με το οποίο επικαλείτο ασθένεια. Το έγγραφο δεν έγινε δεκτό και δικάστηκε ερήμην. Ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κατέθεσε η μητέρα του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού η οποία υποστήριξε ότι η οικογένεια, πάνω στον πόνο της πίστεψε αυτά που ισχυριζόταν ο 54χρονος, σύμφωνα με το neakriti.

Τι κατέθεσε η μητέρα του 33χρονου γιατρού

«Ο κατηγορούμενος ζήτησε αμοιβή 5.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 ευρώ για έξοδα, ενώ είχε συνταχθεί και ένα πρόχειρο συμφωνητικό. Τα χρήματα θα τα έπαιρνε όταν τελείωνε την έρευνα του. Την περασμένη Τρίτη ενημερώθηκα από τις Αρχές ότι επρόκειτο για απάτη, ενώ και ο ίδιος ο 54χρονος επικοινώνησε μαζί μου λέγοντάς μου ότι έχει συλληφθεί», είπε μεταξύ άλλων.

Η μητέρα του 33χρονου γιατρού από την Θεσσαλονίκη– εργαστηριακή γιατρός και η ίδια – η οποία βρίσκεται στα Χανιά από την προηγούμενη εβδομάδα παρακολουθώντας από κοντά τις έρευνες, περιέγραψε πώς ο 54χρονος εμφανίστηκε ως «ερευνητής», ισχυριζόμενος ότι μπορεί να εντοπίσει τον γιο της, υποδεικνύοντας μάλιστα συγκεκριμένα σημεία στις αστυνομικές αρχές, τα οποία ελέγχθηκαν χωρίς να προκύψει κανένα απολύτως στοιχείο.

Η «ταυτότητα κβαντικής με μοναδικό αριθμό»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της ότι ο κατηγορούμενος ζήτησε από την οικογένεια μία τρίχα από τα μαλλιά του 33χρονου ή οτιδήποτε θα μπορούσε να ελεγχθεί για DNA, υποστηρίζοντας ακόμη ότι «κάθε άνθρωπος διαθέτει μια ταυτότητα κβαντικής μηχανικής με έναν μοναδικό αριθμό».

Στο δικαστήριο αναγνώστηκε και η έγγραφη κατάθεση του διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων κ.  Ιωάννη Σγούρου, σύμφωνα με την οποία ο 54χρονος ισχυρίστηκε ότι διαθέτει δορυφορικό σύστημα εντοπισμού αγνοουμένων.  «Ο κατηγορούμενος είχε υποδείξει δύο σημεία – ένα στη Σούδα και ένα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Χαλέπα – καθώς και συντεταγμένες υποτιθέμενης πορείας του αγνοούμενου, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, έχοντας δημιουργήσει ένα πλήρες «cover story» ως ερευνητής», ανέφερε στην κατάθεση του ο αστυνόμος Ιωάννης Σγούρος.

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας επισήμανε ότι «προέκυψε σαφώς η τέλεση του αδικήματος της τελεσθείσας απάτης, όχι κατ’ εξακολούθηση», τονίζοντας πως ενισχυτικό στοιχείο του δόλου ήταν το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις, επικαλούμενος δήθεν λόγους προσωπικών δεδομένων, όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις από τη μητέρα του 33χρονου.

Την ίδια στιγμή οι έρευνες για τον εντοπισμό του ειδικευόμενου γιατρού συνεχίζονται από τις αστυνομικές αρχές των Χανίων. Συμπληρώνονται δώδεκα ημέρες από την ημέρα της εξαφάνισης του και το μοναδικό στοιχείο που έχει βρεθεί, είναι το αυτοκίνητο του το οποίο υπενθυμίζεται ότι εντοπίστηκε ακινητοποιημένο σε αγροτική τοποθεσία στον Φρέ Αποκορώνου.

