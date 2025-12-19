Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Πάνω από 4 τόνους κοκαϊνης εντόπισαν οι γαλλικές αρχές

Φωτογραφίες έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. από το πλοίο «Ουρανία Α.» με το οποίο ο «Έλληνας Εσκομπάρ» επιχείρησε να μεταφέρει τόνους κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Στο φωτογραφικό υλικό φαίνεται το «Ουρανία Α.» αγκυροβολημένο στη νήσο Μαρτινίκα, καθώς και τα πακέτα με την κοκαϊνη.

Στο πλοίο εντοπίστηκαν συνολικά 4 τόνοι και 100 κιλά κοκαΐνης. Οι πληροφορίες για κρύπτες προς το παρόν δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Αρνείται τις κατηγορίες ο Έλληνας Εσκομπάρ

Ο«Έλληνας Εσκομπάρ» κρίθηκε χθες προφυλακιστέος. Στην κατάθεση του υποστήριξε ότι είχε πουλήσει το αλιευτικό τον Αύγουστο. «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Το πλοίο στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά δεν μου ανήκει. Είχε μεταβιβαστεί στις 6/8/2025 σε μέλος του πληρώματος που επέβαινε στο πλοίο και έχει συλληφθεί από τις γαλλικές αρχές», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα στην Ελλάδα, και τα 5 μέλη του πληρώματος από τις γαλλικές αρχές. Από τους πέντε συλληφθέντες στην Ελλάδα οι 4 κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

