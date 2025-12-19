Τραγωδία στην Αττική: Νεκρό βρέφος 5 μηνών – «Ξυπνήσαμε και τη βρήκαμε παγωμένη»

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής, 19/12, στην Αττική, με ένα κοριτσάκι, μόλις πέντε μηνών, να εντοπίζεται νεκρό από τους γονείς του, ενώ κοιμόταν μαζί τους, στο ίδιο κρεβάτι.

Σύμφωνα με μαρτυρία της μητέρας στο Live News, η ίδια μαζί με τον σύντροφό της και τα δίδυμα παιδιά τους κοιμήθηκαν στο ίδιο κρεβάτι, και το πρωί διαπίστωσαν πως το κοριτσάκι δεν ξυπνούσε.

Το κοριτσάκι διεκομίσθη άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο βρέφος θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή, ενώ στο νοσοκομείο κλήθηκε και η ΕΛΑΣ.

Συγκλονίζει η μαρτυρία της 19χρονης μητέρας του μωρού

Η 19χρονη μητέρα του παιδιού μίλησε στην εκπομπή του Mega και περιέγραψε με λυγμούς τα όσα συνέβησαν.

«Κοιμόμασταν εγώ ο σύντροφός μου και τα μωρά μας, γιατί έχουμε δύο μωράκια, είναι δίδυμα και ξυπνήσαμε. Τα είχαμε βάλει μαζί μας στο κρεβάτι, ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη. Είχε γεννηθεί απλά πρόωρο και, εντάξει, πέρασε ότι περνάει ένα μωρό μέσα σε μία μονάδα. Είχαμε μόνο ένα θέμα με την παλινδρόμηση, είχε έντονη παλινδρόμηση αλλά το εξετάζαμε», είπε η 19χρονη μητέρα.

Απαντώντας στο αν υπάρχει πιθανότητα να έπεσε κάποιος πάνω στο μωρό, την ώρα του ύπνου, η ίδια τόνισε: «Όχι, όχι, έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζεται για να κοιμούνται και τα δύο τα παιδιά μαζί μας σε περίπτωση που δεν κοιμούνται στην κούνια. Ξυπνήσαμε ακριβώς στην ίδια θέση, το καταλαβαίνω και το ξέρω και ήταν ο μεγαλύτερος φόβος, μας και εμένα και του συντρόφου μου. Ήταν ο νούμερο ένα φόβος μας, οπότε είχαμε πάρει όλα τα μέτρα και ξέραμε ότι εκεί που θα κοιμηθούμε εκεί θα ξυπνήσουμε, από τον φόβο μας και μόνο. Και εγώ και ο σύντροφός μου εκεί που κοιμηθήκαμε εκεί ξυπνήσαμε. Δεν ξέρουμε κάτι ακόμα, περιμένουμε τη νεκροψία».

Όπως εξήγησε η μητέρα του παιδιού, το κοριτσάκι κοιμόταν από την πλευρά του επίσης 19χρονου συντρόφου της: «Ξύπνησα γιατί είχαμε να πάμε σε μια δουλειά. Όπως πάω μέσα να φτιάξω τα γάλατα και αυτά, γιατί μας πήρε ο ύπνος και δεν φάγανε, ξαφνικά τον ακούω να φωνάζει “μπέμπα μου ξύπνα, μπέμπα μου ξύπνα, το παιδί”. Και μετά όλα έγιναν αστραπιαία, πήραμε το 166. Το παιδί δεν το είχα ακουμπήσει, γενικά είχαμε μία απόσταση, και εμείς με τα παιδιά, και τα παιδιά μεταξύ τους. Ξύπνησα μόνο και βρήκα τον μικρό ξύπνιο να παίζει με τα χεράκια του, έτσι όπως κάνουν τα μωράκια, και τη μικρή την ανέθεσα στον σύντροφό μου να την ξυπνήσει, γιατί συνήθως ήταν ένα μωρό που ξύπναγε, ήταν ένα πολύ υπερκινητικό μωρό».

«Είχαμε σήμερα ραντεβού να πάμε να κανονίσουμε, γιατί θα κάναμε γάμο και βαφτίσεις μαζί. Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε ότι είμαι έγκυος, πριν καν μάθουμε ότι είναι δίδυμα τα αγαπήσαμε με όλη μας την ψυχή, μπορούσαμε να δώσουμε και τη ζωή μας για αυτά τα παιδιά», είπε η μητέρα.

