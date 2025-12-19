Νίκος Γιαννόπουλος: «Η παραδοχή του Παππά ότι με χτύπησε είναι το πρώτο βήμα για την παραδοχή της πλήρους αλήθειας»

Στην Αθήνα βρίσκεται ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς μετά την χειροδικία σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στο MEGA, δήλωσε μετανιωμένος αλλά επέμεινε ότι προκλήθηκε.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος τον κάλεσε να παραδεχτεί ολόκληρη την αλήθεια. «Θέλω να πω ότι καλωσορίζω την παραδοχή του κ. Παππά, είναι ένα πρώτο βήμα για την παραδοχή της πλήρους αλήθειας, γιατί μέχρι στιγμής δεν λέει την πλήρη αλήθεια. Λέει επίσης και χοντροκομμένα ψέματα» .

«Ήμουν απολύτως νηφάλιος»

Ο Νίκος Γιαννόπουλους, απαντώντας στις υπόνοιες που άφησε ο ευρωβουλευτής, ξεκαθάρισε ότι δεν είχε πιει. «Ήμουν απολύτως νηφάλιος. Δεν πίνω για λόγους υγείας.Ήπια ένα μπουκάλι μπύρα χωρίς αλκοόλ».

Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι υπάρχει μεταξύ τους μία δημοσιογραφική διένεξη. «Αυτό δεν δικαιολογεί τη σφοδρότητα της αντίδρασης του».

«Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε. Ήταν δύο τα χτυπήματα. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου και αριστερά», συνέχισε.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επεσήμανε ότι έξω από το μαγαζί ξεκίνησαν «διαβουλεύσεις» για τα βρουν, αλλά ότι ο Παππάς επέμενε να του μιλάει υποτιμητικά. «Με έβριζε λέγοντας “σε χτύπησα γιατί κοίτα πώς είσαι“. Στη συνέχεια έδειξε διάθεση συγκατάβασης. Όταν αποχώρησα μου έστειλε μηνύματα, τα οποία περιέργως τα έσβησε μετά από τρία λεπτά. Μου έκανε έξι κλήσεις, απάντησα την πρώτη γιατί δεν ήξερα το νούμερο», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άτομα της παραγωγής έλεγαν στον 21χρονο να πάει στο καμαρίνι του, αν θέλει να κάνει καριέρα»

Τραγωδία στην Αττική: Νεκρό βρέφος 5 μηνών – «Ξυπνήσαμε και τη βρήκαμε παγωμένη»

Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της ΕΛΑΣ που είχε κλείσει την Εθνική Οδό στον Πλατύκαμπο (Video)