Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της ΕΛΑΣ που είχε κλείσει την Εθνική Οδό στον Πλατύκαμπο (Video)

Ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Πλατύκαμπο, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο προσέκρουσε σε κλούβα της ΕΛΑΣ που βρισκόταν σταθμευμένη… κάθετα στην Εθνική Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε μέλος του πληρώματος του ασθενοφόρου που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν εκεί δημιουργώντας ουσιαστικά δεύτερο μπλόκο, καθώς το απόγευμα, οι αγρότες διέκοψαν την κυκλοφορία της παρακαμπτηρίου οδού, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου και στον αποκλεισμό των διόδων και στο ύψος του Αχιλλείου.

Σύμφωνα με τον τραυματιοφορέα, από το μπλόκο των αγροτών πέρασαν χωρίς να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα, ενώ δήλωσε ότι η κλούβα δεν είχε ούτε καν αναμμένα τα «αλάρμ».

«Γιατί κλείσαν τον δρόμο εδώ στην ερημιά; Δεν είχε αλάρμ τίποτα, θα τα βλέπαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραυματισμένος συνοδηγός στο thesspost.gr λίγο μετά τη σύγκρουση. Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, οι ασθενείς που μετέφεραν από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη, είναι καλά διότι ήταν δεμένοι.

