ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

04.11.2025 11:01

Σέρρες: Έγκυος γέννησε μέσα στο ασθενοφόρο – Κινδύνευσε το μωρό, το έσωσαν γιατρος, μαία και διασώστες

04.11.2025 11:01
ekav_asthenoforo
αρχείου Eurokinissi

Σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, γέννησε έγκυος γυναίκα, κατευθυνόμενη προς το νοσοκομείο Σερρών.

Η ετοιμόγεννή γυναίκα πήγε στο Κ.Υ. Ηράκλειας και από δόθηκε η εντολή να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με συνοδεία γιατρού, νοσηλευτή και μαίας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών κατά τη διάρκεια της διακομιδής με το ασθενοφόρο ο γιατρός και η μαία προχώρησαν αναγκαστικά στη διαδικασία του τοκετού και το μωρό γεννήθηκε μέσα σε αυτό.

Με τη γέννηση του το μωρό παρουσίασε συμπτώματα κυάνωσης και προβλήματα αναπνοής.

Γιατρός, μαία και νοσηλευτής όπως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή και μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό τμήμα και μπήκε στην θερμοκοιτίδα που παρακολουθείται από τους παιδιάτρους. Πιθανό λόγω προωρότητας να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

