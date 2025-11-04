Τροχαίο δυστύχημα στην Κυψέλη – Ένας νεκρός σε σύγκρουση ΙΧ και μοτοσικλέτας

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (4/11) στην περιοχή της Κυψέλης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μηχανής.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν το θύμα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.

