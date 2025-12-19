search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 22:43
19.12.2025 22:06

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ντόμινο εξελίξεων – Στο στόχαστρο των Αρχών εκατοντάδες άτομα

19.12.2025 22:06
XORAFI-eurokinissi
αρχείου Eurokinissi

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες Αρχών σε διάφορες περιοχές της χώρας για τον εντοπισμό και άλλων κυκλωμάτων που φέρονται να εισέπρατταν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά υπόθεση στο Ηράκλειο Κρήτης που αφορά σε επιδότηση ύψους άνω των 500.000 ευρώ, για βοσκοτόπια που ανήκουν σε άτομο που έχει αποβιώσει.

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχει μπει και υπόθεση στην Κοζάνη, με βασικό πρόσωπο μια 72χρονη, η οποία φέρεται να έχει δηλώσει έσοδα από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αγγίζουν τις 920.000 ευρώ. Μάλιστα, στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη 12 παραγωγοί.

Έρευνες διεξάγονται και στα Τρίκαλα, όπου γυναίκα εμφανίζεται να έχει εισπράξει επιδοτήσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ, για εκτροφή 600 ζώων, στοιχείο που εξετάζεται ως προς τη νομιμότητά του.

Βόρεια Ελλάδα: Έρευνα για εκατοντάδες άτομα που καλλιεργούσαν σπάνια φυτά

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, οι Αρχές ερευνούν δύο ακόμη υποθέσεις στη βόρεια Ελλάδα, που αφορούν σε καλλιέργειες σπάνιων φυτών.

Οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρονται να έχουν εισπράξει υπέρογκα ποσά μέσω επιδοτήσεων, ενώ σε κάθε μία από τις δύο υποθέσεις εκτιμάται ότι εμπλέκονται τουλάχιστον 50 άτομα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στη χρήση ψευδών στοιχείων για την εισαγωγή των φυτών από ξένες χώρες, την εικονική δήλωση καλλιεργειών σε μεγάλες εκτάσεις, καθώς και σε ανύπαρκτες πωλήσεις προϊόντων.

