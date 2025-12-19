Hellenic Train: Αλλαγές και καταργήσεις δρομολογίων λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
H Hellenic Train ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια των λεωφορείων C2571 και C2572 στη διαδρομή Βόλος–Λάρισα–Βόλος καταργούνται, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Επίσης, το δρομολόγιο του λεωφορείου C1579, με ώρα αναχώρησης 15:50 από τον Βόλο, παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση εξαιτίας των αποκλεισμών και της διακοπής της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες.
Τα δρομολόγια των λεωφορείων C2573, με ώρα αναχώρησης 21:10 από τον Βόλο, και C2574, με ώρα αναχώρησης 21:45 από τη Λάρισα, θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών».
