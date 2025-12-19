search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 22:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 21:35

Hellenic Train: Αλλαγές και καταργήσεις δρομολογίων λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

19.12.2025 21:35
hellenic-train

H Hellenic Train ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια των λεωφορείων C2571 και C2572 στη διαδρομή Βόλος–Λάρισα–Βόλος καταργούνται, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Επίσης, το δρομολόγιο του λεωφορείου C1579, με ώρα αναχώρησης 15:50 από τον Βόλο, παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση εξαιτίας των αποκλεισμών και της διακοπής της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων C2573, με ώρα αναχώρησης 21:10 από τον Βόλο, και C2574, με ώρα αναχώρησης 21:45 από τη Λάρισα, θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών».

Διαβάτε επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άτομα της παραγωγής έλεγαν στον 21χρονο να πάει στο καμαρίνι του, αν θέλει να κάνει καριέρα»

Τραγωδία στην Αττική: Νεκρό βρέφος 5 μηνών – «Ξυπνήσαμε και τη βρήκαμε παγωμένη»

Νίκος Γιαννόπουλος: «Η παραδοχή του Παππά ότι με χτύπησε είναι το πρώτο βήμα για την παραδοχή της πλήρους αλήθειας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ICC
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ καταδικάζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

korakaki-egkymosini
LIFESTYLE

Έγκυος η Άννα Κορακάκη – Αποκάλυψε το φύλο του μωρού

elata
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γιατί πεθαίνουν τα ελληνικά έλατα; Εκαντοντάδες στρέμματα στην Πελοπόννησο έχουν γίνει πορτοκαλί

XORAFI-eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ντόμινο εξελίξεων – Στο στόχαστρο των Αρχών εκατοντάδες άτομα

mitskoski 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τον… χαβά του ο Μίτσκοσκι: «Για μένα το όνομα Μακεδονία είναι ιερό» λέει, απαντώντας στο ελληνικό ΥΠΕΞ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 22:42
ICC
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ καταδικάζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

korakaki-egkymosini
LIFESTYLE

Έγκυος η Άννα Κορακάκη – Αποκάλυψε το φύλο του μωρού

elata
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γιατί πεθαίνουν τα ελληνικά έλατα; Εκαντοντάδες στρέμματα στην Πελοπόννησο έχουν γίνει πορτοκαλί

1 / 3