Χριστούγεννα στα μπλόκα – Οι αγρότες «σηκώνουν» τις μπάρες στα διόδια

Αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα δηλώνουν οι αγρότες αλλά δεσμεύονται ότι τις ημέρες των εορτών θα αφήνουν ελευθέρους τους δρόμους για την ομαλή διέλευση των εκδρομέων.

Παράλληλα, επαναλαμβάνουν ότι δεν πρόκειται να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου «αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίλυση των αιτημάτων τους». Την ίδια ώρα η κυβέρνηση βρισκόμενη σε αμηχανία, επιχειρεί να αντιστρέψει το κλίμα, υποστηρίζοντας πως κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να υλοποιήσει τα αιτήματά τους.

Την Παρασκευή, οι αγρότες προχώρησαν σε συμβολικούς αποκλεισμούς σε παρακαμπτήριες οδούς. Το Σαββατοκύριακο, με τη μετακίνηση των πρώτων εκδρομέων, οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις σε σταθμούς διοδίων, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των Ι.Χ. οχημάτων.

Δείτε πού υπάρχουν μπλόκα:

Οι αγρότες, έχοντας τη στήριξη της κοινωνίας, όπως καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, τον αγώνα επιβίωσής τους, τον οποίο η κυβέρνηση αποκαλεί «μαξιμαλισμό».

Μπλόκα παραμένουν σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, δηλώνοντας παράλληλα ότι προτίθενται να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών κατά την περίοδο των εορτών, μετά το «όχι» στον προσχηματικό διάλογο. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση, εν μέσω προκλητικών δηλώσεων από στελέχη της, επιμένει ότι έχει ήδη ανταποκριθεί σε μεγάλο μέρος των αιτημάτων, πετώντας το μπαλάκι στην ΕΕ για τα υπόλοιπα, φουντώνοντας την οργή στα μπλόκα.

Non paper γεμάτο πυγμή

Με ένα non – paper η κυβέρνηση επιχειρεί να τοποθετηθεί ως προς το τι έχει κάνει για τα αιτήματα επιβίωσης των αγροτών αλλά και γεμάτο «πυγμή» ως προς τις «κόκκινες» γραμμές της.

Στα αιτήματα που δεν συζητά καν η κυβέρνηση, περιλαμβάνονται βασικές διεκδικήσεις των αγροτών, όπως ο διπλασιασμός των συντάξεων, ο οποίος δεν είναι εφικτός δημοσιονομικά γιατί… κοστίζει 3,6 δισ. ευρώ, την ώρα που το ελληνικό μερίδιο για το ευρωδάνειο στην Ουκρανία είναι κοντά στα 3 δισ. ευρώ. Η διαχείριση ευλογιάς με εμβολιασμό και όχι με θανατώσεις, όπου υποστηρίζεται πως δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, οι κατώτερες εγγυημένες τιμές, που απορρίπτεται γιατί δεν υφίσταται στην ελεύθερη αγορά, καθώς και η μη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αίτημα που είναι μη διαπραγματεύσιμο για την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση πρώτα προσπάθησε να υποβαθμίσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις, στη συνέχεια επιχείρησε να τις καταστείλει, την ώρα που επιμένει διαρκώς να στρέψει την κοινωνία εναντίον των αγροτών, με όλες τις τακτικές της για «εκτόνωση» να μην πιάνουν τόπο, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις.

«Οι αγρότες δεν κλείνουν δρόμους, ανοίγουν δρόμο στην επιβίωση όλου του λαού» λένε οι αγρότες που αποφάσισαν κλιμάκωση αλλά με προσεκτικές κινήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών, σε μια τακτική που στόχο έχει να δυσκολέψει την κυβέρνηση.

Λάδι στη φωτιά

Η κυβέρνηση βρίσκεται τόσο στριμωγμένη, σε αμηχανία και υπό πανικό που όπως φαίνεται έχει «λοκάρει» στα περί «αχρείαστης ταλαιπωρίας της κοινωνίας».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης και ζήτησε να ανοίξουν τα μπλόκα, ενώ την ίδια ώρα ο Μάκης Βορίδης ρίχνει «λάδι στη φωτιά» απειλώντας τους αγρότες πως όσο παραμένουν στα μπλόκα, «στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας»!

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι αγρότες δήλωναν ξεκάθαρα βέβαια πως στις γιορτές δεν θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος και θα πάει να κάνει τις διακοπές τους.

Ο επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων Κώστας Ανεστίδης σχολίασε στο ThessPost.gr: «Θα μεριμνήσουμε και να πάνε και να γυρίσουν οι ταξιδιώτες. Θα ανοίξουμε όλα τα μπλόκα την ημέρα που θα το ανακοινώσουμε, τα τρακτέρ δε θα φύγουν από το δρόμο αλλά θα είναι ανοιχτή η διέλευση των ταξιδιωτών που θέλουν να κάνουν Χριστούγεννα και η επιστροφή τους».

Οι αγρότες υλοποιούν τις αποφάσεις κλιμάκωσης

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη οι αγρότες μέσω της πανελλαδικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες στις Σέρρες, αποφάσισαν την συνέχεια και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, απορρίπτοντας την πρόσκληση της κυβέρνησης σε έναν «προσχηματικό» διάλογο.

Την Παρασκευή, οι αγρότες προχώρησαν σε συμβολικούς αποκλεισμούς σε παρακαμπτήριες οδούς, με κάθε μπλόκο να αποφασίζει αυτόνομα, ανάλογα με τη δυναμική και τις δυνατότητές του.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, το οποίο παραμένει σημείο αναφοράς των κινητοποιήσεων, υλοποιώντας τις αποφάσεις τους προχώρησαν σε αποκλεισμό των κόμβων στο Κιλελέρ και τον Πλατυκάμπο.

Συγκεκριμένα, τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας κινήθηκαν προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και διέκοψαν την κυκλοφορία της παρακαμπτηρίου οδού, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου. Παράλληλα με μία κίνηση αιφνιδιασμού προχώρησαν στον αποκλεισμό των διόδων και στο ύψος του Αχιλλείου.

Στην Κεντρική Μακεδονία, ισχυρά μπλόκα στήθηκαν στα Μάλγαρα, με αποκλεισμό της ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα, στη Χαλκηδόνα στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, καθώς και στο Δερβένι, στην Εγνατία Οδό και την παλαιά εθνική Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Στη Δυτική Μακεδονία, αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον κόμβο της Μπάρας στην Εγνατία Οδό και διατηρούν ισχυρό μπλόκο στη Σιάτιστα, με ελεγχόμενους αποκλεισμούς και έμφαση στη διευκόλυνση Ι.Χ. και λεωφορείων κατά την εορταστική περίοδο.

Παρατεταγμένα συνεχίζουν να είναι τα τρακτέρ πάνω στην Εθνική Οδό ενώ οι παρακαμπτήριοι οδοί παραμένουν ανοιχτές, στην περιοχή της Θήβας. Η Εθνική οδός είναι κλεισμένη από τον κόμβο της Ριτσώνας στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κλεισμένη από τον κόμβο του Μαρτίνου. Οχήματα που μεταφέρουν φοιτητές και μαθητές περνούν ελεύθερα.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας έκλεισαν τη νέα γέφυρα της Χαλκίδας και στα δύο ρεύματα για τρεις ώρες. Ανοιχτή παραμένει η παλαιά γέφυρα της Χαλκίδας.

Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, έκλεισαν για μία ώρα την εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Χαλικίου, με πρωτοβουλία του μπλόκου του Αγγελοκάστρου. Συμβολικά έκλεισε και ο κόμβος του Πύργου, στην Ολυμπία Οδό, με την κυκλοφορία να εξυπηρετείται από τον κόμβο Αμαλιάδας.

Παράλληλα, έντονη είναι η παρουσία αγροτών και στα σύνορα. Στους Ευζώνους και στο Ορμένιο, έχει αποφασιστεί επ’ αόριστον αποκλεισμός εισόδου φορτηγών από τη Βουλγαρία, με εξαίρεση τα ευπαθή προϊόντα. Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Κήπων, έχει διακοπεί η είσοδος φορτηγών από την Τουρκία προς την Ελλάδα.

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν και τον Προμαχώνα καθώς το μεσημέρι οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών. Ωστόσο το σημείο άνοιξε μετά τις 17:00.

Το Σαββατοκύριακο, με τη μετακίνηση των πρώτων εκδρομέων, οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις σε σταθμούς διοδίων, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των Ι.Χ. οχημάτων.

Για τις ημέρες των Χριστουγέννων οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι τα τρακτέρ θα παραταχθούν στην άκρη των δρόμων, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.

«Το Σαββατοκύριακο θα ανοίξουμε τις μπάρες των διοδίων για να επιτρέψουμε την ελεύθερη διέλευση των ταξιδιωτών για να μην λένε ότι μόνο κλείνουμε τους δρόμους. Η κυβέρνηση τους κλείνει με την αδιάλλακτη στάση της. Εμείς ανοίγουμε τον δρόμο και να γλυτώσει ο κόσμος χρήματα από τα πανάκριβα διόδια. Το ίδιο θα συμβεί και από την Τρίτη και μετά που θα περνάει ελεύθερα ο κόσμος από τα μπλόκα», ανέφερε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, από το μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας.

Ατύχημα προκάλεσε κλούβα που έκλεισε (!) την εθνική οδό

Σημειώνεται ότι ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Πλατύκαμπο, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο προσέκρουσε σε κλούβα της ΕΛΑΣ που βρισκόταν σταθμευμένη… κάθετα στην Εθνική Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε μέλος του πληρώματος του ασθενοφόρου που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν εκεί δημιουργώντας ουσιαστικά δεύτερο μπλόκο, καθώς το απόγευμα, οι αγρότες διέκοψαν την κυκλοφορία της παρακαμπτηρίου οδού, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου και στον αποκλεισμό των διόδων και στο ύψος του Αχιλλείου.

Σύμφωνα με τον τραυματιοφορέα, από το μπλόκο των αγροτών πέρασαν χωρίς να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα, ενώ δήλωσε ότι η κλούβα δεν είχε ούτε καν αναμμένα τα «αλάρμ».

«Γιατί κλείσαν τον δρόμο εδώ στην ερημιά; Δεν είχε αλάρμ τίποτα, θα τα βλέπαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραυματισμένος συνοδηγός στο thesspost.gr λίγο μετά τη σύγκρουση. Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, οι ασθενείς που μετέφεραν από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη, είναι καλά διότι ήταν δεμένοι.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τον αγώνα επιβίωσης τους που η κυβέρνηση αποκαλεί «μαξιμαλισμό», ότι έχει αιτήματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

«Απαιτούμε άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσης» τονίζουν οι αγρότες και προσθέτουν πως «τους δρόμους τους κλείνει η κυβέρνηση με την αδιάλλακτη στάση της και όχι οι αγρότες.

Τα 20 «ναι» και οι 7 κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης

Την ίδια ώρα, λίστα που επιχειρεί να απαντήσει ξεχωριστά σε 27 αιτήματα των αγροτών δημοσιοποιεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι τα περισσότερα από αυτά είτε έχουν επιλυθεί είτε είναι σε διαδικασία αντιμετώπισης.

Ειδικότερα, πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζουν ότι τα 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, τα 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση.Τα υπόλοιπα επτά όπως σημειώνουν «δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».

Παράλληλα υπογραμμίζουν τονίζεται ότι η «κυβέρνηση δεσμεύθηκε για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα». Αναλυτικά τα αιτήματα των αγροτών και τι ισχύει σύμφωνα με τις πηγές του ΥΠΑΑΤ:

1. Κατώτατες εγγυημένες τιμές

Η παρέμβαση αυτή δεν μπορεί να γίνει, δεν υφίσταται στην ελεύθερη αγορά. ‘Αλλωστε τον ρόλο αυτό επιτελούν οι ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

2. Να μη μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ

Αυτό το αίτημα είναι μη διαπραγματεύσιμο για την κυβέρνηση. Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σε μία ανεξάρτητη αρχή δηλαδή, διασφαλίζει την αξιοπιστία στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων

3. Καταβολή των εκκρεμών ενισχύσεων

Οι πληρωμές συνεχίζονται «εν κινήσει», δηλαδή ενώ υλοποιείται η μεταρρύθμιση του μηχανισμού κατανομής επιδοτήσεων. Ήδη καταβληθεί 3,2 δισ. ευρώ για το 2025, επίκειται εκταμίευση ακόμα 600 εκ. έως το τέλος του έτους, ενώ πέρυσι καταβλήθηκαν συνολικά 3,1 δισ. Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για τους πραγματικούς και έντιμους γεωργούς και κτηνοτρόφους

4. Επιστροφή των ποσών που υπεξαιρέθηκαν στους πραγματικούς παραγωγούς

Ναι, είναι δεδομένη η κυβερνητική δέσμευση για επιστροφή όλων των ποσών στους πραγματικούς παραγωγούς. Αναμένονται οι δικαστικές αποφάσεις να τελεσιδικήσουν προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα ποσά

5. Μείωση τιμής του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά

Το αίτημα για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα είναι υπό επεξεργασία από την ΔΕΗ προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή τιμή για τους παραγωγούς μας.

6. Μέτρα μείωσης κόστους παραγωγής

Έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις μείωσης επιβαρύνσεων και ενίσχυσης ρευστότητας, όπως για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας σε λιπάσματα και αγροτικά μηχανήματα ενώ και οι νέες μειώσεις φόρων εισοδήματος, που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ και έχουν ψηφισθεί, αφορούν και τους αγρότες. Η κυβέρνηση συζητάει πάντα ρεαλιστικές προτάσεις.

7. Κατάργηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

8. Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Καυσίμων στην αντλία.

ΑΑΔΕ και υπ. Οικονομικών επεξεργάζονται εφαρμογή του μέτρου με ψηφιακά μέσα ώστε η επιστροφή να μπορεί να γίνεται στην αντλία.

9. Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025 στα προϊόντα που πωλούνται σε τιμές κάτω του κόστους:

Η αναπλήρωση εισοδήματος για φαινόμενα που ο Πυλώνας Ι ήδη καλύπτει εισοδηματικά, μετατρέπει τον «κίνδυνο αγοράς» σε αποζημιώσιμη ζημία, και υπονομεύει τη βασική αρχή της ΚΑΠ: στήριξη εισοδήματος χωρίς εγγύηση τιμών. Τυχόν γενική αναπλήρωση «χαμένου εισοδήματος» για χαμηλές τιμές θα οδηγούσε, επιπλέον, σε διπλή εισοδηματική στήριξη για τον ίδιο σκοπό, καθώς το ίδιο εισοδηματικό έλλειμμα ήδη καλύπτεται μέσω των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι. Μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι νομικά επιτρεπτή και θα δημιουργούσε σοβαρούς δημοσιονομικούς και ελεγκτικούς κινδύνους για τη χώρα. Η κυβέρνηση προχωρεί σε παρεμβάσεις που δεν δημιουργούν πρόβλημα για τη χώρα, όπως το Μέτρο 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ, το οποίο ουσιαστικά στηρίζει τους γεωργούς και καλύπτει απώλεια παραγωγής. Αντίστοιχες ρυθμίσεις για το 2025 είναι υπό εξέταση. Η κυβέρνηση ήδη ανακοίνωσε την ανακατανομή 160 εκατ. ευρώ (80 εκατ. για κτηνοτρόφους και 80 εκατ. για παραγωγούς σίτου και βάμβακος).

10. Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων υποδομής στην ύπαιθρο

Βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ και είναι σε ισχύ το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται έργα υποδομής όπως Ταυρωπού, Υπερείων Νέστου κλπ

11. Αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ

Προωθείται άμεση αλλαγή στον κανονισμό για ικανοποίηση του αιτήματος για κάλυψη κατά 100% της ασφαλιζόμενης ζημιάς και αύξηση ορίου αποζημίωσης. Υπενθυμίζεται ότι από το 2019 έως σήμερα ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλλει 1,8 δισ. ευρώ για αποζημιώσεις, εκ των οποίων μόνο το ήμισυ προέρχεται από ασφαλιστικές εισφορές των παραγωγών. Επίσης προς διευκόλυνση των αγροτών με ειδική ρύθμιση παρατείνεται κατ’ εξαίρεση η προθεσμία καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2025 έως 30.6.2026 και παρέχεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών αποζημιώσεων έως 80% για ζημίες του 2025, ακόμη και με οφειλές για το 2025, υπό την προϋπόθεση εξόφλησης των εισφορών 2023-2024.

12. Σύνδεση επιδότησης με παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο

Είναι βασικό αίτημα της Ελλάδας στη νέα ΚΑΠ. Μείζον θέμα για το οποίο η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσησ

13. Κατάργηση ΑΤΑΚ – ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων

Ανακοινώθηκε σχετική ρύθμιση για την επίλυση του προβλήματος. Οι κάτοχοι αγροτεμαχίων πληρώνονται κανονικά.

14. Να σταματήσουν οι ελληνοποιήσεις

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για τις παράνομες ελληνοποιήσεις.

15. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές.

Οι εισαγωγές ρυθμίζονται από την αγορά και τον κανόνα «προσφοράς – ζήτησης».

16. Πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση αποπληρωμών με δόσεις

Ισχύει για όσους έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους

17. Να μη μειωθούν οι πόροι της νέας ΚΑΠ

Σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση στην Ε.Ε. Η Ελλάδα, όπως συνέβη και με τη διαπραγμάτευση για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου η χώρα μας έλαβε το μεγαλύτερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ, θα πετύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

18. Κατάργηση ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής στο χωράφι

Ψηφιοποιείται η υποχρέωση έγχαρτου δελτίου που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι διαθέσιμη η δωρεάν εφαρμογή myDATAapp. Υπάρχει αναστολή για τους ελαιοπαραγωγούς μέχρι 1ης Μαΐου. Στη διάθεση των αγροτών να συζητηθούν λύσεις αυτοματοποίησης που θα κάνουν ακόμα πιο φιλική την εφαρμογή.

19. ‘Αμεσος διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων

Δεν είναι εφικτά δημοσιονομικά το μέτρο, το κόστος ανέρχεται σε 3,6 δισ. ευρώ και θα έπρεπε να καλυφθεί με ισόποση αύξηση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

20. Διαχείριση ευλογιάς με εμβολιασμό και όχι με θανατώσεις

Προϋπόθεση για εμβολιασμό είναι η ύπαρξη εγκεκριμένου εμβολίου από την ΕΕ και η άρση συνεπειών για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ιδίως για τις εξαγωγές φέτας. Θέση της κυβέρνησης είναι: Ό,τι ορίζει η ΕΕ και η επιστημονική κοινότητα η οποία σήμερα αντιτίθεται.

21. Πλήρης αποζημίωση για θανατώσεις ζώων λόγω εμβολιάς.

Η αποζημίωση για θανατωθέντα ζώα είναι έως 250 Euro, όταν η υψηλότερη σε άλλες χώρες της ΕΕ είναι 90 Euro

22. Μέτρα στήριξης για ανασύσταση κοπαδιών

Υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης για πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών μόλις επιτευχθεί η εκρίζωση της ευλογιάς, καθώς αν γίνει σήμερα υπάρχει κίνδυνος να αρρωστήσουν και πάλι.

23. Πάγωμα πληρωμών σε ΔΕΚΟ και ασφαλιστικά ταμεία όσο διαρκεί η ζωονόσος

Ισχύει η αναστολή πληρωμών. Συγκεκριμένα η αναστολή Μέτρων Αναγκαστικής Εκτέλεσης λόγω της επιζωοτίας της ευλογιάς” (ψηφίσθηκε 18-12-25 στο Ν/Σ της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ), με την οποία αναστέλλονται για τους κτηνοτρόφους που θανάτωσαν ζώα όλες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 .

24. ‘Αμεση πληρωμή κτηνοτρόφων

Έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα 187 εκατ.για στήριξη κτηνοτρόφων τα ζώα των οποίων επλήγησαν από την ευλογιά και ανακοινώθηκε η χορήγηση ακόμα 80 εκατ. Euro από την εφαρμογή κανόνων διαφάνειας στον ΟΠΕΚΕΠΕ στην καταβολή της Βασικής Ενίσχυσης.

25. Ένταξη μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα

Στην προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης εντάσσουμε τους μελισσοκόμους στην ίδια προτεραιότητα με τη ζωική παραγωγή. Ο κλάδος έχει ενταχθεί στα προγράμματα νέων αγροτών και συμμετέχει σε επενδυτικά προγράμματα του ΣΣ ΚΑΠ. Για πρώτη φορά προβλέφθηκε συμμετοχή της βιολογικής μελισσοκομίας στο ΣΣΚΑΠ. Συμπεριλήφθηκε και στο 5.2 για ανασύσταση κυψελών μετά τον Daniel.

26. Ηλεκτρονικό μητρώο μελισσοκομίας

Υφίσταται ήδη.

27. Αναπλήρωση εισοδήματος με 20 ευρώ/κυψέλη στους μελισσοκόμους

Έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 11,8 εκατ. ευρώ για τη μελισσοκομία το 2025 – Θα γίνει ανακατανομή ποσών άνω των 21 εκατομμυρίων ευρώ ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το τομεακό πρόγραμμα για κυψέλες με κινητή βάση.

