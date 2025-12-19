Οι αγρότες απαντούν στον Μητσοτάκη: «Εμείς θα διευκολύνουμε τον κόσμο να ταξιδέψει, εσείς;» – Προκλητικός Βορίδης, για εμπαιγμό μιλά το ΠΑΣΟΚ   

Τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο Κορυφής σχολίασαν οι αγρότες που χθες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους ως και τη Δευτέρα. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης περί «αχρείαστης ταλαιπωρίας της κοινωνίας» ζητώντας να ανοίξουν τα μπλόκα, ενώ την ίδια ώρα ο Μάκης Βορίδης ρίχνει «λάδι στη φωτιά» απειλώντας τους αγρότες πως όσο παραμένουν στα μπλόκα, «στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας»!

Μητσοτάκης: Τα μπλόκα έχουν επιπτώσεις στην οικονομία

Ο πρωθυπουργός ανέφερε στα ΜΜΕ πως η κυβέρνηση «λέει ‘ναι’ στο διάλογο» και «’όχι’ –με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο– στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας. Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, κάποιοι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, οι χειμερινοί προορισμοί θέλουν να λειτουργήσουν. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο θα λάβουν όλοι πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους».

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι αγρότες δήλωναν ξεκάθαρα βέβαια πως στις γιορτές δεν θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος και θα πάει να κάνει τις διακοπές τους.

Αγρότες: Οι δρόμοι θα ανοίξουν στις γιορτές, εμείς θα παραμείνουμε εκεί

Ο επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων Κώστας Ανεστίδης σχολίασε στο ThessPost.gr: «Θα μεριμνήσουμε και να πάνε και να γυρίσουν οι ταξιδιώτες. Θα ανοίξουμε όλα τα μπλόκα την ημέρα που θα το ανακοινώσουμε, τα τρακτέρ δε θα φύγουν από το δρόμο αλλά θα είναι ανοιχτή η διέλευση των ταξιδιωτών που θέλουν να κάνουν Χριστούγεννα και η επιστροφή τους. Αυτά τα χρήματα τα οποία μας έκλεβαν τόσο καιρό υπό την αιγίδα του πρωθυπουργού και την αιγίδα Αυγενάκη, τώρα το κατάλαβε τελικά ο κ. πρωθυπουργός, μετά από 7 χρόνια που μας έκλεβαν, που πήγαν τα χρήματα; Χθες πήγε να υπογράψει τη συμφωνία Μercosur. Ρώτησε κανέναν τι σημαίνει Mercosur και τι θα υπογράψει; Πρέπει να είναι πρωθυπουργός όλων των ελλήνων με υπευθυνότητα, όχι μόνο των μεγάλων. Και υπάρχουν και μικρομεσαίες τάξεις».

«Η κοινωνία είναι στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή και την ευχαριστούμε για αυτό. Εμείς θα διευκολύνουμε την κοινωνία να μετακινηθεί στις γιορτές και ελπίζουμε το ίδιο να πράξει με τον τρόπο της και η πολιτεία. Αν φύγει ο πρωτογενής τομέας θα υπάρξουν συνέπειες και για την οικονομική ευημερία του κράτους αλλά και την κοινωνική συνοχή» είπε από τη πλευρά του ο αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

Πρόκληση Βορίδη: Με το «δεν μιλάω» στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας

Την ίδια ώρα ο Μάκης Βορίδης πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις με τα όσα είπε στον ΣΚΑΪ για τα μπλόκα

«Τι παραπάνω μπορεί να κάνει η κυβέρνηση; Στα μέγιστα ζητήματα όπως είναι το πετρέλαιο, το ηλεκτρικό ρεύμα, οι πληρωμές, για αυτά η κυβέρνηση πήρε θετική θέση», ανέφερε αρχικά ο πρώην υπουργός.

«Τα μέτρα δεν εφαρμόζονται με το πάτημα ενός κουμπιού, χρειάζονται και κάποιες μεταρρυθμίσεις. Αυτό που βλέπω από πλευράς κυβερνήσεως είναι ότι σε μείζονα ζητήματα, σε θέματα μεγάλης σημασίας, η κυβέρνηση τους λέει ‘ελάτε’ και μάλιστα με μια θετική διάθεση. Και για το ρεύμα είδα το ίδιο και για τις πληρωμές. Δεν μπορεί η άλλη πλευρά να λέει ‘όχι, δεν μιλάω’. Με το ‘δεν μιλάω’, στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας. Γιατί κάπως πρέπει να συμφωνήσουμε στο ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να πούμε ‘θέλω 7, από αυτά εγώ μπορώ να κάνω 2, για τα 3 σας λέω πως τα εξετάζω και θα τα δω στη συνέχεια και τα 2 τα απορρίπτω και σας λέω δεν μπορώ να τα κάνω’. Έτσι γίνεται αυτή η κουβέντα» πρόσθεσε και συνέχισε:

«Εάν κάποιος λέει ‘δεν μιλάω, γιατί θεωρώ τον διάλογο προσχηματικό’, τι προσχηματικό; Σε έναν διάλογο που δεν έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση ήδη δηλώνει ότι ‘είμαστε έτοιμοι για αυτό και αυτό το μέτρο’. Τι το προσχηματικό έχει αυτό; Εάν αυτός είναι ο τρόπος που καταλαβαίνουν οι εκπρόσωποι των αγροτών τον διάλογο, τότε αρχίζει κανείς να αναρωτιέται: αντικείμενο είναι τα αιτήματα των αγροτών ή τίποτα άλλο; Η σφοδρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, η πρόσκληση φθοράς στην κυβέρνηση».

Στη συνέχεια ο κ. Βορίδης ανέφερε πως «η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη… Δεν μπορεί οι κινητοποιήσεις να δημιουργούν γενικότερη δυσλειτουργία και να μεταφέρουν βαριές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Εδώ υπάρχουν αγαθά που πρέπει να προστατευτούν».

ΠΑΣΟΚ

Οι δηλώσεις Βορίδη προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Στην Τρικούπη κάνουν λόγο για «απειλές» της κυβέρνησης προς τους αγρότες.

«Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ ανέφερε σχολιάζοντας τα αίτημα των αγροτών πως «δεν μπορεί η άλλη πλευρά να λέει “όχι, δεν μιλάω”. Με το “δεν μιλάω” στο τέλος δεν θα πάρει κανείς τίποτα».

Είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο.

Τους εμπαίζει χαρακτηρίζοντας δίκαια τα αιτήματα τους απο τη μία και στέλνοντας δια του κ. Βορίδη τελεσίγραφα ότι δεν θα πάρουν τίποτα από την άλλη.

Ο κ. Βορίδης, βασικός πολιτικός υπαίτιος της ασφυκτικής κατάστασης που διαμορφώθηκε στον πρωτογενή τομέα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κουνά προκλητικά το δάχτυλο στον αγροτικό κόσμο.

Αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση προσχηματικά και μόνο εννοεί το διάλογο. Ως αποδοχή των τετελεσμένων που έχει δημιουργήσει η αδιέξοδη πολιτική της.

Εχει πλέον όλη την ευθύνη για την κατάσταση που διαμορφώνεται».

Διαβάστε επίσης:

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Διαμαντής Καραναστάσης: Η πρώτη αντίδραση μετά την αφαίρεση διπλώματος και οι… αιχμές για τα ΜΜΕ

Αγρότες: Ζητείται… ένοχος