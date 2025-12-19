Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησαν τον γνωστό ηθοποιό Αλμπέρτο Εσκενάζυ, η σύζυγός του Μαίρη, τα παιδιά του Σάρα και Λέων, στενοί συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι, το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Ο αποχαιρετισμός έγινε υπό τους ήχους, στο πιάνο του Αποτεφρωτηρίου, του αγαπημένου του τραγουδιού «Του Αιγαίου τα μπλουζ», του φίλου του και συνεργάτη του Κώστα Μπίγαλη.

Στη σεμνή τελετή που έγινε, μίλησαν για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ η ηθοποιός Αιμιλία Υψηλάντη, ο τραγουδιστής Κώστας Μπίγαλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, ο τέως δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, ο ηθοποιός Χρήστος Φωτίδης, ο χορογράφος Γιώργος Πόπορης, η κόρη του Σάρα και άλλοι.

Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο ήθος του, στον εξαίσιο και δοτικό χαρακτήρα του, στο ταλέντο του, στην ανθρωπιά του, στην αγάπη του και τη γενναιοδωρία του.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της τελετής, ακούστηκε μία μπαλάντα από τη θεατρική παράσταση «Εκείνος και Εκείνος» που πρωταγωνιστούσε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ και ο Κώστας Μπίγαλης.

Μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν οι ηθοποιοί Δήμητρα Κολλά, Αθηνά Μαυρομάτη, Γιάννης Θεοδωρίδης, Τάσος Γιαννόπουλος, Λεωνίδας Κακούρης, Ιωάννης Απέργης, Κώστας Καζανάς, Αλέξανδρος Καλπακίδης και πολλοι άλλοι.

