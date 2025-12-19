search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 12:08
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 10:49

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

19.12.2025 10:49
eskenazi-apotefrotirio-new

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησαν τον γνωστό ηθοποιό Αλμπέρτο Εσκενάζυ, η σύζυγός του Μαίρη, τα παιδιά του Σάρα και Λέων, στενοί συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι, το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας. 

Ο αποχαιρετισμός έγινε υπό τους ήχους, στο πιάνο του Αποτεφρωτηρίου, του αγαπημένου του τραγουδιού «Του Αιγαίου τα μπλουζ», του φίλου του και συνεργάτη του Κώστα Μπίγαλη.

Στη σεμνή τελετή που έγινε, μίλησαν για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ η ηθοποιός Αιμιλία Υψηλάντη, ο τραγουδιστής Κώστας Μπίγαλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, ο τέως δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, ο ηθοποιός Χρήστος Φωτίδης, ο χορογράφος Γιώργος Πόπορης, η κόρη του Σάρα και άλλοι. 

Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο ήθος του, στον εξαίσιο και δοτικό χαρακτήρα του, στο ταλέντο του, στην ανθρωπιά του, στην αγάπη του και τη γενναιοδωρία του.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της τελετής, ακούστηκε μία μπαλάντα από τη θεατρική παράσταση «Εκείνος και Εκείνος» που πρωταγωνιστούσε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ και ο Κώστας Μπίγαλης.

Μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν οι ηθοποιοί Δήμητρα Κολλά, Αθηνά Μαυρομάτη, Γιάννης Θεοδωρίδης, Τάσος Γιαννόπουλος, Λεωνίδας Κακούρης, Ιωάννης Απέργης, Κώστας Καζανάς, Αλέξανδρος Καλπακίδης και πολλοι άλλοι. 

Διαβάστε επίσης:

Διαμαντής Καραναστάσης: Η πρώτη αντίδραση μετά την αφαίρεση διπλώματος και οι… αιχμές για τα ΜΜΕ

Αγρότες: Ζητείται… ένοχος

Τραβάει το σχοινί η Κασιμάτη: Αφού ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες, καλωσόρισε τη φρεγάτα «Κίμων»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis-giorgos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας μετά τη μήνυση σε βάρος του τραγουδιστή (Video)

fever_child_new
ΥΓΕΙΑ

Πυρετικοί σπασμοί στα παιδιά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

kannavi
ΚΟΣΜΟΣ

Και ξαφνικά ο Τραμπ «αγάπησε»… την κάνναβη

tiktok_logo
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

TikTok U.S: Πώς η πλατφόρμα θα συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ – Η κοινοπραξία, οι έλεγχοι και ο φίλος του Τραμπ

alpha-bank_1912_1920-1080_new
BUSINESS

Alpha Bank: Συμφωνία με Universal Life και Altius στην Κύπρο – Δημιουργεί έναν από τους 3 μεγαλύτερους ομίλους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

paparizou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου: «The Velvet Night» στο NOX - The Cabaret Edition

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 12:08
mazonakis-giorgos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας μετά τη μήνυση σε βάρος του τραγουδιστή (Video)

fever_child_new
ΥΓΕΙΑ

Πυρετικοί σπασμοί στα παιδιά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

kannavi
ΚΟΣΜΟΣ

Και ξαφνικά ο Τραμπ «αγάπησε»… την κάνναβη

1 / 3