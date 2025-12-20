Νέο μήνυμα Τσιάρα στους αγρότες: Τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία (Video)

Νέα έκκληση για διάλογο απήυθηνε στους αγρότες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Στο μήνυμά του, ο υπουργός επισημαίνει ότι «τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, περιορίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και δημιουργούν αβεβαιότητα στην αγορά, ιδίως στην ελληνική περιφέρεια εν μέσω εορτών».

Αναφέρει ότι «η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι έχει ήδη κατατεθεί συγκεκριμένη δέσμη μέτρων και ότι η πόρτα του διαλόγου παραμένει ανοιχτή.

Ο κ. Τσιάρας σημειώνει πως η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός προσωπικά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγνωρίζουν τις πιέσεις που υφίσταται ο έλληνας αγρότης, κάνοντας λόγο για αυξημένο κόστος παραγωγής, επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, διεθνείς αναταράξεις και δομικές αδυναμίες δεκαετιών.

Ξεκαθαρίζει ότι οι δυσκολίες αυτές «δεν αμφισβητούνται ούτε υποτιμώνται» και τονίζει πως ακριβώς γι’ αυτό η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, ξεκινώντας διάλογο από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεων.

Η δέσμη μέτρων και τα αιτήματα των αγροτών

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα ως βάση συζήτησης, τα οποία περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την περαιτέρω μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, την προμήθεια πετρελαίου στην αντλία χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών στο 100%, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Όπως ανέφερε, από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί από την πλευρά των αγροτών, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία επίλυσης, γεγονός που –όπως είπε– αντιστοιχεί στο 74% των αιτημάτων.

«Τα μπλόκα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία»

Στο μήνυμά του κ. Τσιάρας σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι το πλαίσιο διαλόγου αρχικά έγινε δεκτό, στη συνέχεια απορρίφθηκε, κάτι που –όπως ανέφερε– γεννά εύλογα ερωτήματα, δεδομένου του βαθμού ικανοποίησης των αιτημάτων.

Τονίζει ότι η κυβέρνηση προσέρχεται στον διάλογο «με ανοιχτά χαρτιά», επισημαίνοντας ότι τα μπλόκα και η αδιαλλαξία δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία. «Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση», αλλά συνιστά πράξη ευθύνης και τον μοναδικό δρόμο για βιώσιμες λύσεις, σημείωνει.

Εθνική στρατηγική και νέα ΚΑΠ

Ο υπουργός υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνδιαμορφώσει λύσεις για τα ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και εντός των αντοχών του κρατικού προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει την πρόταση του πρωθυπουργού για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής με στόχο τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, με διάρκεια και προοπτική για τις επόμενες γενιές, σημειώνοντας ότι αυτό καθίσταται ακόμη πιο επιτακτικό καθώς ξεκινά η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι «οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από τον διάλογο».

