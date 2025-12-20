search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 12:24
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.12.2025 11:09

Μυλωνάκης κατά Τζάκρη: Η ανοχή έχει και τα όριά της – Να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της

20.12.2025 11:09
mylonakis_giorgos_new_123

Την έντονη αντίδραση του Γιώργου Μυλωνάκη προκάλεσε η τοποθέτηση της Θεοδώρας Τζάκρη στη Βουλή, όπου τον ανέφερε ως άμεσα εμπλεκόμενο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, σε ανάρτησή του στα social media διέψευσε τις κατηγορίες, επισημαίνοντας πως δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και πως το όνομά του δεν αναφέρεται στους διαλόγους της δικογραφίας.

Μάλιστα, κάλεσε τη βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας να ανασκευάσει τα όσα είπε, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές της ψευδείς και αβάσιμες.

Αναλυτικά η ανάρτηση Μυλωνάκη:

«Η κυρία
@Theodora_Tzakri
κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Βουλή χθες ανέφερε τα εξής:
“Εν των μέσω λοιπόν αυτής της παρωδίας που την λέμε εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οποία ερευνώμενοι από την δικαιοσύνη με παρατσούκλια πάνε και έρχονται όταν θέλουν και όποτε θέλουν εκλήθη χθες ως μάρτυρας ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης. Ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση, καθώς το όνομά του αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις από τους κακοποιούς και από πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη, ο οποίος Υφυπουργός προσήλθε και είπε, πλήρως ευθυγραμμισμένος με την λογική της συγκάλυψης, που σε άλλες χώρες την λένε ΟΜΕΡΤΑ «ΔΕΝ ΕΙΔΑ, ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ».”

Στους διαλόγους που έχουν δημοσιευθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν γίνεται πουθενά αναφορά του ονόματος μου σε καμία νόμιμη επισύνδεση και ουδεμία άμεση σχέση έχω με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ψευδώς αναφέρει.

Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της.

Η ανοχή έχει και τα όρια της».

Διαβάστε επίσης:

Τι δεν λένε οι πολιτικοί στους αγρότες – Πώς επηρεάζει το μέλλον η έρευνα για τις επιδοτήσεις

Opinion Poll: Πτώση ΝΔ, 3 στους 4 βλέπουν «μπάζωμα» στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το 88% δίνει δίκιο στους αγρότες

Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την επιχείρηση «Ίπαλλος»: Δεν θα σταματήσουμε να οδηγούμε τους διακινητές ναρκωτικών στη Δικαιοσύνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diodia_bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: Οι αγρότες «σηκώνουν» τις μπάρες στα διόδια –  Προς εξέταση τα 20 από τα 27 αιτήματα, λέει ο Τσιάρας

epstein-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως νέα φρικιαστικά στοιχεία για το πως «παράγγελνε» ανήλικα – «Επιχείρηση συγκάληψης και λογοκρισίας», λένε οι Δημοκρατικοί

metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία σήμερα σε μετρό και 6 λεωφορειακές γραμμές – Τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, λένε οι εργαζόμενοι

seismos_filadelfia
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Νέα Φιλαδέλφεια

gripi0111_new
ΥΓΕΙΑ

«Σούπερ γρίπη»: Συναγερμός για τη νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Πιθανή κορύφωση των κρουσμάτων τον Ιανουάριο στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 12:23
diodia_bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: Οι αγρότες «σηκώνουν» τις μπάρες στα διόδια –  Προς εξέταση τα 20 από τα 27 αιτήματα, λέει ο Τσιάρας

epstein-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως νέα φρικιαστικά στοιχεία για το πως «παράγγελνε» ανήλικα – «Επιχείρηση συγκάληψης και λογοκρισίας», λένε οι Δημοκρατικοί

metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία σήμερα σε μετρό και 6 λεωφορειακές γραμμές – Τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, λένε οι εργαζόμενοι

1 / 3