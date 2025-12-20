Μυλωνάκης κατά Τζάκρη: Η ανοχή έχει και τα όριά της – Να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της

Την έντονη αντίδραση του Γιώργου Μυλωνάκη προκάλεσε η τοποθέτηση της Θεοδώρας Τζάκρη στη Βουλή, όπου τον ανέφερε ως άμεσα εμπλεκόμενο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, σε ανάρτησή του στα social media διέψευσε τις κατηγορίες, επισημαίνοντας πως δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και πως το όνομά του δεν αναφέρεται στους διαλόγους της δικογραφίας.

Μάλιστα, κάλεσε τη βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας να ανασκευάσει τα όσα είπε, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές της ψευδείς και αβάσιμες.

Η κυρία @Theodora_Tzakri κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Βουλή χθες ανέφερε τα εξής:

"Εν των μέσω λοιπόν αυτής της παρωδίας που την λέμε εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οποία ερευνώμενοι από την δικαιοσύνη με παρατσούκλια πάνε και έρχονται όταν θέλουν και όποτε θέλουν… — George Mylonakis (@georgemilon) December 20, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση Μυλωνάκη:

«Η κυρία

@Theodora_Tzakri

κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Βουλή χθες ανέφερε τα εξής:

“Εν των μέσω λοιπόν αυτής της παρωδίας που την λέμε εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οποία ερευνώμενοι από την δικαιοσύνη με παρατσούκλια πάνε και έρχονται όταν θέλουν και όποτε θέλουν εκλήθη χθες ως μάρτυρας ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης. Ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση, καθώς το όνομά του αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις από τους κακοποιούς και από πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη, ο οποίος Υφυπουργός προσήλθε και είπε, πλήρως ευθυγραμμισμένος με την λογική της συγκάλυψης, που σε άλλες χώρες την λένε ΟΜΕΡΤΑ «ΔΕΝ ΕΙΔΑ, ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ».”

Στους διαλόγους που έχουν δημοσιευθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν γίνεται πουθενά αναφορά του ονόματος μου σε καμία νόμιμη επισύνδεση και ουδεμία άμεση σχέση έχω με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ψευδώς αναφέρει.

Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της.

Η ανοχή έχει και τα όρια της».

Διαβάστε επίσης:

Τι δεν λένε οι πολιτικοί στους αγρότες – Πώς επηρεάζει το μέλλον η έρευνα για τις επιδοτήσεις

Opinion Poll: Πτώση ΝΔ, 3 στους 4 βλέπουν «μπάζωμα» στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το 88% δίνει δίκιο στους αγρότες

Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την επιχείρηση «Ίπαλλος»: Δεν θα σταματήσουμε να οδηγούμε τους διακινητές ναρκωτικών στη Δικαιοσύνη