Δολοφονία στην Κρήτη: Ο 54χρονος πυροβόλησε τον 21χρονο έξι φορές και μετά τον κλώτσησε – Αύριο η κηδεία

Νέα ανατριχιαστικά στοιχεία για τη δολοφονία του 21χρονου από τον 54χρονο έρχονται στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που η Κρήτη είναι συγκλονισμένη από το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, το οποίο επικαλείται βίντεο από κινητό τηλέφωνο που κατέγραψε τη δολοφονία, ο 54χρονος πυροβόλησε έξι φορές τον νεαρό και στην συνέχεια άρχισε να κλωτσά με μανία το σώμα του ενώ κείτονταν αιμόφυρτο στο έδαφος. Μάλιστα, αστυνομικοί που είδαν το βίντεο δεν έκρυψαν το σοκ τους από τις εικόνες.

Εν τω μεταξύ, στο πένθος έχει βυθιστεί ο Χώνος Μυλοποτάμου, τόπος καταγωγής της οικογένειας του 21χρονου. Εκεί, αύριο Πέμπτη συγγενείς φίλοι και συγχωριανοί του 21χρονου θα τον συνοδέψουν στην τελευταία κατοικία του στις 12 το μεσημέρι, οπότε και θα γίνει η κηδεία του, από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής.

Καταγγελίες για προηγούμενες απόπειρες

Η θεία του 21χρονου που δολοφονήθηκε στην Αμμουδάρα κατήγγειλε μιλώντας στο neakriti.gr ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια και πως οι αρχές έπρεπε να είχαν παρέμβει νωρίτερα. «Έφαγαν το κοπέλι μας εν ψυχρώ. Δεν έπρεπε να γίνει. Αφού τα βλέπανε ότι είχε τέτοιες προθέσεις, έπρεπε να τον είχαν συλλάβει», ανέφερε συγκλονισμένη.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο 54χρονος είχε απειλήσει στο παρελθόν τον νεαρό και έκανε λόγο για προηγούμενες απόπειρες σε βάρος του. «Του είχε κάνει 2-3 απόπειρες του παιδιού, με κουκούλα έξω από το σπίτι του, με μπαλοθιές, και ξέφυγε. Έπρεπε να τον έχουν βάλει στη φυλακή και να είχε φύγει το παιδί μας στο εξωτερικό», είπε.

Αναφερόμενη στο τροχαίο δυστύχημα του 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη, η θεία του 21χρονου τόνισε ότι ο ανιψιός της δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν. Όπως ανέφερε, εκείνη την ημέρα ο νεαρός είχε βγει βόλτα με τον 17χρονο και άλλα παιδιά, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η ίδια υποστήριξε ότι το τροχαίο έγινε εξαιτίας λακκούβας, ενώ σημείωσε ότι και ο 21χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά. «Και το δικό μας παιδί πέντε-έξι μήνες ήταν με πατερίτσα και είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Ξεπέρασε όλο αυτό μετά από τρία χρόνια», ανέφερε.

Η θεία του νεαρού κατηγόρησε την Πολιτεία ότι δεν προστάτευσε τον Νικήτα, παρότι, όπως υποστήριξε, υπήρχαν ενδείξεις κινδύνου. «Έπρεπε η Πολιτεία να είχε επέμβει, να είχε σώσει το παιδί. Να μην γίνει αυτό που έγινε», είπε χαρακτηριστικά. Μιλώντας για τον χαρακτήρα του 21χρονου, τον περιέγραψε ως ένα παιδί χαρούμενο, καλόκαρδο και αγαπητό, χωρίς κακία.

«Πέντε παιδιά ανέθρεψε ο πατέρας. Ήταν το καλύτερο, το πιο χαρούμενο παιδί. Το πιο πρόσχαρο, δεν είχε κακία. Ήταν κομμάτι μάλαμα. 20 χρονών παλικάρι. Πήγε στρατιώτης με τιμή και με δόξα», ανέφερε.

«Η ζωή μου πάγωσε»

Υπενθυμίζεται ότι στην προανακριτική απολογία ο 54χρονος επιχειρεί να αποδώσει την πράξη του στην ψυχική κατάρρευση που –όπως ισχυρίζεται- ακολούθησε τον θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο το 2023. Ο ίδιος, σύμφωνα με το cretalive.gr περιγράφει μια ζωή που, όπως λέει, «πάγωσε» από τη στιγμή της απώλειας, κάνοντας λόγο για «καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την απομόνωση».

«Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, αποτυπώνοντας –κατά τους ισχυρισμούς του– «τη διαρκή ψυχική του επιβάρυνση και την αίσθηση αδιεξόδου που βίωνε». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι «η απουσία ουσιαστικής εξέλιξης στη δικαστική διερεύνηση του τροχαίου ενίσχυε την οργή και την απογοήτευσή του».

Στην προανακριτική του απολογία φέρεται να επικαλείται και εντάσεις με το θύμα, κάνοντας λόγο «για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις που» –κατά τον ίδιο– «όξυναν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση».

Διαβάστε επίσης

Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 48χρονος μετά από ατύχημα με γουρούνα στο λιμάνι

Στη «φάκα» σπείρα «υπαλλήλων» του ΔΕΔΔΗΕ – Πάνω από 3 εκατ. ευρώ η λεία, εξιχνιάστηκαν 117 απάτες

Θεσσαλονίκη: Φίδια σε… νηπιαγωγείο στις Συκιές!