Βόρεια προάστια: Συνελήφθησαν 6 μαθητές για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολείο

Κοκαΐνη και χασίς σε συμμαθητές του, ακόμη και στην πενθήμερη εκδρομή του σχολείου τους, κατηγορούνται πως πωλούσαν έξι ανήλικοι οι οποίοι κατηγορούνται για εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί συνέλαβαν συνολικά 12 άτομα, εκ των οποίων έξι ενήλικες και έξι ανήλικοι.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι διακινούσαν κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη τόσο εντός του σχολείου όσο και εκτός αυτού, έχοντας πραγματοποιήσει εκατοντάδες αγοραπωλησίες.

Τον πυρήνα της οργάνωσης αποτελούσαν οι ενήλικοι συλληφθέντες, ενώ οι ανήλικοι χρησιμοποιούνταν ως «βαποράκια», που διακινούσαν τα ναρκωτικά και εντός και εκτός σχολείων.

