ΕΛΛΑΔΑ

21.12.2025 18:15

Ανεστίδης για την έρευνα για παράνομες επιδοτήσεις: «Εγώ δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής – Έρχονται μηνύσεις» (video)

21.12.2025 18:15
anestidis

Μηνύσεις προανήγγειλε ο Κώστας Ανεστίδης, ο συνδικαλιστής των αγροτών ο οποίος μίλησε στα ΜΜΕ και απάντησε για τα δημοσιεύματα που τον φέρουν να ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Κατά τις 14:15 πληροφορήθηκα το δημοσίευμα. Δεν έχω δεσμευμένα ΑΦΜ ή λογαριασμούς. Πριν τρεις μέρες πήρα και την τελευταία επιδότηση που δικαιούμουν. Μέσα από το πρόσωπό μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα. Τους πληροφορώ ότι δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Θα τους κάνω μήνυση και ότι λεφτά κερδίσω, θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα πρόβατά τους. Εγώ δεν θα επικαλεστώ εγώ το δικαίωμα της σιωπής. Θα φωνάζω πιο δυνατά. Δεν θα τους αφήσω να ησυχάσουν. Προσπαθούν να σπάσουν το μέτωπο των αγροτών με λάσπη στον ανεμιστήρα. Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους», δήλωσε ο επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων στα ΜΜΕ που βρίσκονται στο σημείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο και τον δικηγόρο του, Δημήτρη Τσικρικα, ο κ. Ανεστίδης δεν είναι υπό έλεγχο οι επιδοτήσεις του και το ΑΦΜ του και οι λογαριασμοί του δεν έχουν δεσμευτεί.

Να σημειωθεί πως το ΠΘ αναφέρει πως έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί του και ότι το ελληνικό FBI τον ελέγχει μαζί με την ΑΑΔΕ.

