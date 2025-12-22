search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 18:08
ΕΛΛΑΔΑ

22.12.2025 17:46

Εθνική Αθηνών – Κορίνθου: Λαμπάδιασε αγροτικό αυτοκίνητο – Ισχυρές εκρήξεις – Σώοι οι επιβαίνοντες (Photos/Video)

22.12.2025 17:46
korinthos fotia ix – new

Στις φλόγες τυλίχθηκε αγροτικό αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των διοδίων του Καλαμακίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγροτικό όχημα, άρχισε να βγάζει πυκνό καπνό, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τυλίχθηκε ολόκληρο στις φλόγες.

Οι επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το όχημα, ενώ υπάλληλοι των διοδίων προσπάθησαν να κατασβέσουν την πυρκαγιά στο όχημα με την χρήση πυροσβεστήρων.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, καθώς και όχημα της Ολυμπίας Οδού, ενώ επικράτησε πανικός καθώς οδηγοί κόρναραν για να απεγκλωβιστούν από τη λωρίδα όπου καιγόταν το αυτοκίνητο.
Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

kalpi2
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Θεμιστοκλέους, 4 Γενικοί Γραμματείς που παραιτήθηκαν κι ένας συνεργάτης Μητσοτάκη – Πού θα κατέβουν υποψήφιοι

lamia-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λαμία: Άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα και έχει ανοίξει φιάλη υγραερίου (Video)

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό επεισόδιο με το «καλημέρα» της τοποθέτησης ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Γροιλανδία

korinthos fotia ix – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Αθηνών – Κορίνθου: Λαμπάδιασε αγροτικό αυτοκίνητο – Ισχυρές εκρήξεις – Σώοι οι επιβαίνοντες (Photos/Video)

ukraine-valtos-34
ΚΟΣΜΟΣ

«Αργή πρόοδος» στις συνομιλίες για το ουκρανικό – Ευρωπαϊκό σαμποτάζ καταγγέλλει η Μόσχα

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

1 / 3