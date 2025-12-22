Εθνική Αθηνών – Κορίνθου: Λαμπάδιασε αγροτικό αυτοκίνητο – Ισχυρές εκρήξεις – Σώοι οι επιβαίνοντες (Photos/Video)

Στις φλόγες τυλίχθηκε αγροτικό αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των διοδίων του Καλαμακίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγροτικό όχημα, άρχισε να βγάζει πυκνό καπνό, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τυλίχθηκε ολόκληρο στις φλόγες.

Οι επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το όχημα, ενώ υπάλληλοι των διοδίων προσπάθησαν να κατασβέσουν την πυρκαγιά στο όχημα με την χρήση πυροσβεστήρων.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, καθώς και όχημα της Ολυμπίας Οδού, ενώ επικράτησε πανικός καθώς οδηγοί κόρναραν για να απεγκλωβιστούν από τη λωρίδα όπου καιγόταν το αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

