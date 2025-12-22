Κοκοτσάκης: Δεν δέχθηκα πρόταση από την Καρυστιανού για υποψηφιότητα – Τι λέει για τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν  

Θέση, με έναν τρόπο που ξεκαθαρίζει τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά αφήνει ουσιαστικά ανοιχτά τα ενδεχόμενα για το πώς θα κινηθεί στη συνέχεια, παίρνει ο πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης σχετικά με τις πληροφορίες ότι δέχθηκε πρόταση από την Μαρία Καρυστιιανού να πολιτευτεί μαζί της, αλλά αρνήθηκε.

Οι πληροφορίες, που τον «φωτογράφιζαν» ξεκίνησαν εδώ και ημέρες από τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη συνέχεια έγιναν πιο έντονες, με πηγές να τον αναφέρουν και ονομαστικά.

Ο κ. Κοκοτσάκης ξεκαθαρίζει ότι δεν ισχύει πως δέχθηκε πρόταση υποψηφιότητας από την κυρία Καρυστιανού – και φυσικά δεν υπήρξε και απόρριψη, αφού δεν ετέθη τέτοιο θέμα.

Μάλιστα αποδίδει την δημοσίευση περί άρνησης σε προσπάθεια «απαξίωσης της Μαρίας Καρυστιανού», καίτοι από τα δημοσιεύματα δεν προκύπτει καμία τέτοια επιδίωξη ή σκοπιμότητα – τουναντίον.

Ο κ. Κοκοτσάκης υπερασπίζεται πάντως με τα θερμότερα λόγια την κυρία Καρυστιανού, κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί ως επιβεβαίωση των άριστων σχέσεων, που διατηρούν και που δεν αποκλείει στην πορεία των πραγμάτων κάποια κοινή πορεία, εάν η πρόεδρος των συγγενών θυμάτων των Τεμπών, επιχειρήσει το πολιτικό βήμα.

Η Δημόσια τοποθέτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη

«Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια συντονισμένη προσπάθεια απαξίωσης της Μαρίας Καρυστιανού.

Όχι τυχαία.

Όχι αθώα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το πρόσφατο δημοσίευμα γνωστού ειδησεογραφικού ιστότοπου, το οποίο ψευδώς και ανυπόστατα αποδίδει σε εμένα δήθεν πρόταση υποψηφιότητας από την κ. Καρυστιανού και μάλιστα ότι απορρίφθηκε….

Δηλώνω ξεκάθαρα ότι ουδέποτε συνέβη κάτι τέτοιο.

Η αναφορά είναι κατασκευασμένη και δεν διασταυρώθηκε, γιατί η αλήθεια δεν εξυπηρετούσε τη σκοπιμότητα του συντάκτη και του δημοσιεύματος…. προφανώς για να δημιουργήσει συνειρμούς με την δήθεν άρνηση μου….

Τα δύο αυτά δεν είναι άσχετα μεταξύ τους.

Όταν δεν μπορούν να πλήξουν το πρόσωπο που στέκεται όρθιο,

προσπαθούν να θολώσουν το περιβάλλον του, να σπείρουν σενάρια, να δημιουργήσουν εντυπώσεις, να μετατρέψουν έναν αγώνα αξιοπρέπειας σε «πολιτικό παιχνίδι».

Η κ. Μαρία Καρυστιανού δεν δέχεται επίθεση γιατί μίλησε.

Δέχεται επίθεση γιατί άντεξε.

Γιατί δεν υπέκυψε.

Γιατί δεν ελέγχεται.

Όσοι σήμερα την κατηγορούν ότι «καπηλεύεται τον πόνο», είναι οι ίδιοι που σιώπησαν όταν ο πόνος μπαζώθηκε, όταν η αλήθεια παραποιήθηκε και όταν το κράτος δικαίου κατέρρευσε στα Τέμπη.

Η ίδια δεν αυτοανακηρύχθηκε.

Αναδείχθηκε από την κοινωνία, γιατί σε μια χώρα θεσμικής παρακμής, στάθηκε εκεί που το κράτος απουσίαζε.

Η στοχοποίηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού και η κατασκευή ψευδών «ειδήσεων» γύρω από ανθρώπους που στέκονται δίπλα της, δεν είναι δημοσιογραφία.

Είναι άμυνα ενός συστήματος που αισθάνεται ότι απειλείται.

Η κοινωνία, όμως, βλέπει.

Καταλαβαίνει.

Και ξέρει πλέον ποιοι υπηρετούν την αλήθεια και ποιοι υπηρετούν τη σκοπιμότητα.

Η αλήθεια δεν φιμώνεται.

Ούτε μπαζώνεται.

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΏΜΟΝΑΣ»

