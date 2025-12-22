Λήξη συναγερμού στη Λαμία: Σύλληψη του άνδρα που είχε ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα με ανοιχτή φιάλη υγραερίου (Video)

Μετά από αρκετές ώρες αγωνίας, η αστυνομία έδωσε τέλος στην μεγάλη αναστάτωση που υπήρξε στην οδό Μακροπούλου στη Λαμία, όπου άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα είχε κλειστεί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, ανοίγοντας το υγραέριο και ρίχνοντας πετρέλαιο στο πάτωμα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, σ το σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ, που με τον κατάλληλο εξοπλισμό έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα, όπου συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο για τα περαιτέρω.

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκε η ανοιχτή φιάλη υγραερίου, αλλά και ένα άδειο μπιτόνι πετρελαίου, το οποίο ο ιδιοκτήτης είχε ρίξει στο πάτωμα όλου του διαμερίσματος.

Πολύωρη αναστάτωση στη Λαμία

Νωρίτερα, συναγερμός σήμανε στη Λαμία, όπου ένας άνδρας είχε κλειστεί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και είχε ανοίξει φιάλη υγραερίου.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ η πολυκατοικία εκκενώθηκε προληπτικά.

Επί τόπου έφτασε και κλειδαράς, ο οποίος επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος, ωστόσο ο ιδιοκτήτης άρχισε να «λούζει» την πόρτα με πετρέλαιο, που, μάλιστα, βγήκε και εκτός διαμερίσματος.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο επιχειρούσαν να διαπραγματευτούν με τον άνδρα, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα, αφού δεν απαντούσε στις εκκλήσεις τους.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, και είχε διακοπεί και η κυκλοφορία στην οδό Μακροπούλου.

