search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 17:58
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

02.12.2025 15:03

Αγροτικό: «Φίλια πυρά» κατά της κυβέρνησης από την Αραμπατζή – Ερώτηση για το Μέτρο 23

02.12.2025 15:03
arabatzi_foteini_new

Φίλια πυρά δέχεται η κυβέρνηση για τους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών για έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από το «Μέτρο 23» που αφορά στα μέτρα στήριξης εκείνων που υπέστησαν απώλειες παραγωγής άνω του 30% μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων όπως ξηρασία ή βροχοπτώσεις.

Με επίκαιρη ερώτησή της προς τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Τσιάρα η γαλάζια βουλευτής και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραμπατζή, ζητά να πληρωθεί αλώβητο το «Μέτρο 23» μετά τα προβλήματα στις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

«Μπορεί στις 21 Νοεμβρίου 2025 να πραγματοποιήθηκε η πληρωμή της συμπληρωματικής ενίσχυσης των συνδεδεμένων καθεστώτων για το 2024, με 82.362 δικαιούχους να λαμβάνουν συνολικά 14,54 εκατ. ευρώ, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι για το ΟΣΔΕ 2024 δεν υπήρχε υποχρέωση αναγραφής Α.Τ.Α.Κ. ή ΚΑΕΚ, 12.343 παραγωγοί πανελλαδικά και 2.630 στην Π.Ε. Σερρών αποκλείστηκαν με κυριότερη αιτιολογία “δέσμευση ΔΑΑΑ κατόπιν ελέγχου ιδιοκτησιακού καθεστώτος από ΑΑΔΕ”», αναφέρει στην ερώτησή της και προσθέτει ότι αυτή η εξέλιξη, εκτός του γεγονότος ότι στερεί ή καθυστερεί τους αγρότες από χρήματα που περίμεναν, ταυτόχρονα τους προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι ανάλογοι αποκλεισμοί μπορεί να εμφανιστούν και στο Μέτρο 23, που αφορά την έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς, οι οποίοι επλήγησαν από φυσικές καταστροφές μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Με δεδομένο, όπως επισημαίνει, ότι το «Μέτρο 23» στηρίζεται στο ΟΣΔΕ του 2024 ως έτος αναφοράς, περίοδο κατά την οποία οι νέες διοικητικές υποχρεώσεις του ΟΣΔΕ 2025 περί υποχρεωτικής αναγραφής ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ δεν ίσχυαν και επομένως δεν δύναται να έχουν αναδρομική ισχύ για το ΟΣΔΕ 2024, καλεί τον Κώστα Τσιάρα να απαντήσει εάν «θα ληφθεί υπ´ όψιν, όπως είναι αναμενόμενο, η δήλωση ΟΣΔΕ 2024 για το Μέτρο 23, ή το μοντέλο των πληρωμών της 21ης Νοεμβρίου, που οδήγησε σε αποκλεισμούς;».

Παράλληλα, ζητά την πληρωμή των αποζημιώσεων του Μέτρου 23 στις τιμές που είχε ανακοινώσει το Υπουργείο ανά στρεμματική ενίσχυση, διαβεβαίωση μάλιστα που είχε λάβει από τον υπουργό και στις 09/10/25 κατά τη συνάντησή τους στο Υπουργείο.

Διαβάστε επίσης

Το χαρτί της σταθερότητας «παίζει» και… εκτός ο Μητσοτάκης – Επιμένει για εκλογές το 2027

Αιχμές Δούκα: «Κάποιοι δεν θέλουν να τελειώσει η ανάπλαση στη Βασιλίσσης Όλγας»

Έφη Αχτσιόγλου: Πώς μειώσαμε 26 μονάδες την αδήλωτη εργασία – Διάλεξη στο Queen Mary του Λονδίνου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PUTIN-23489
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα – Αν θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

alexis-tsipras
ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα: Δεν ανεχόμαστε τη χρήση της τραγωδίας μας ως εργαλείο προσωπικής αποκατάστασης

witcoff moscow
ΚΟΣΜΟΣ

Βόλτα στο κέντρο της Μόσχας για Γουίτκοφ και Κούσνερ με… ξεναγό τον Κίριλ Ντμίτριεφ πριν τη συνάντηση με Πούτιν (Video)

lafazanis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λαφαζάνης: «H λύση στο δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας είμαι εγώ»

DIATHIKI_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ριζική αναθεώρηση του Κληρονομικού Δικαίου: Τι αλλάζει σε διαθήκες, αποποιήσεις, συμβάσεις – Οι 4 άξονες του νέου νομοσχεδίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

vrazilia-19xronos
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 17:56
PUTIN-23489
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα – Αν θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

alexis-tsipras
ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα: Δεν ανεχόμαστε τη χρήση της τραγωδίας μας ως εργαλείο προσωπικής αποκατάστασης

witcoff moscow
ΚΟΣΜΟΣ

Βόλτα στο κέντρο της Μόσχας για Γουίτκοφ και Κούσνερ με… ξεναγό τον Κίριλ Ντμίτριεφ πριν τη συνάντηση με Πούτιν (Video)

1 / 3