Αγροτικό: «Φίλια πυρά» κατά της κυβέρνησης από την Αραμπατζή – Ερώτηση για το Μέτρο 23

Φίλια πυρά δέχεται η κυβέρνηση για τους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών για έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από το «Μέτρο 23» που αφορά στα μέτρα στήριξης εκείνων που υπέστησαν απώλειες παραγωγής άνω του 30% μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων όπως ξηρασία ή βροχοπτώσεις.

Με επίκαιρη ερώτησή της προς τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Τσιάρα η γαλάζια βουλευτής και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραμπατζή, ζητά να πληρωθεί αλώβητο το «Μέτρο 23» μετά τα προβλήματα στις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

«Μπορεί στις 21 Νοεμβρίου 2025 να πραγματοποιήθηκε η πληρωμή της συμπληρωματικής ενίσχυσης των συνδεδεμένων καθεστώτων για το 2024, με 82.362 δικαιούχους να λαμβάνουν συνολικά 14,54 εκατ. ευρώ, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι για το ΟΣΔΕ 2024 δεν υπήρχε υποχρέωση αναγραφής Α.Τ.Α.Κ. ή ΚΑΕΚ, 12.343 παραγωγοί πανελλαδικά και 2.630 στην Π.Ε. Σερρών αποκλείστηκαν με κυριότερη αιτιολογία “δέσμευση ΔΑΑΑ κατόπιν ελέγχου ιδιοκτησιακού καθεστώτος από ΑΑΔΕ”», αναφέρει στην ερώτησή της και προσθέτει ότι αυτή η εξέλιξη, εκτός του γεγονότος ότι στερεί ή καθυστερεί τους αγρότες από χρήματα που περίμεναν, ταυτόχρονα τους προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι ανάλογοι αποκλεισμοί μπορεί να εμφανιστούν και στο Μέτρο 23, που αφορά την έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς, οι οποίοι επλήγησαν από φυσικές καταστροφές μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Με δεδομένο, όπως επισημαίνει, ότι το «Μέτρο 23» στηρίζεται στο ΟΣΔΕ του 2024 ως έτος αναφοράς, περίοδο κατά την οποία οι νέες διοικητικές υποχρεώσεις του ΟΣΔΕ 2025 περί υποχρεωτικής αναγραφής ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ δεν ίσχυαν και επομένως δεν δύναται να έχουν αναδρομική ισχύ για το ΟΣΔΕ 2024, καλεί τον Κώστα Τσιάρα να απαντήσει εάν «θα ληφθεί υπ´ όψιν, όπως είναι αναμενόμενο, η δήλωση ΟΣΔΕ 2024 για το Μέτρο 23, ή το μοντέλο των πληρωμών της 21ης Νοεμβρίου, που οδήγησε σε αποκλεισμούς;».

Παράλληλα, ζητά την πληρωμή των αποζημιώσεων του Μέτρου 23 στις τιμές που είχε ανακοινώσει το Υπουργείο ανά στρεμματική ενίσχυση, διαβεβαίωση μάλιστα που είχε λάβει από τον υπουργό και στις 09/10/25 κατά τη συνάντησή τους στο Υπουργείο.

