search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 01:16
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 19:01

Έφη Αχτσιόγλου: Πώς μειώσαμε 26 μονάδες την αδήλωτη εργασία – Διάλεξη στο Queen Mary του Λονδίνου

01.12.2025 19:01
axtsioglou 33- new

Διάλεξη στο School Economics and Finace του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου έδωσε η πρώην υπουργός Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου με θέμα «Mεταρρυθμίσεις στην αγορά Εργασίας κατά τη διάρκεια κρίσεων. Προκλήσεις και Συνέπειες. Η περίπτωση της Ελλάδας».

Η κ. Αχτσιόγλου ανέλυσε τμήματα της πολιτικής που εφάρμοσε ως Υπουργός Εργασίας στην Ελλάδα, δίνοντας τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι η αγορά εργασίας υπέστη καθίζηση από το 2009 μέχρι και το 2014.

Τα νούμερα που τονίστηκαν κυρίως ήταν η μείωση του ΑΕΠ κατά 25%, η ανεργία που έφτασε το 28% και ο κίνδυνος φτώχειας που εκτοξεύτηκε στο 36%.

Όπως τόνισε η πρώην Υπουργός Εργασίας, το μοντέλο πολιτικής για την εργασία άλλαξε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στην παρουσίαση έγινε ειδική μνεία σε δύο νομοθετήματα, τον 4488/2017 και τον 4554/2018 και τονίστηκε η σημαντική μείωση της αδήλωτης και επισφαλούς απασχόλησης κατά 26 μονάδες.

Έγινε επίσης αναφορά στην αύξηση του κατώτατου και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και υπογραμμίστηκε το γεγονός ότι το 2018 ήταν η καλύτερη χρονιά από το 2011 για τις συλλογικές συμβάσεις.

Η πρώην υπουργός Εργασίας άσκησε κριτική στη σημερινή κυβέρνηση λέγοντας ότι μία από τις πρώτες κινήσεις της ήταν η αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η κάλυψη των οποίων μειώθηκε κάτω από το 24%.

Η κα Αχτσιόγλου τόνισε ακόμη ότι ο κίνδυνος φτώχειας μειώθηκε κατά 4,2% στο διάστημα 2014-2019 παρά τους μνημονιακούς καταναγκασμούς ,ενώ αντίθετα αυξήθηκε κατά 1,7% στο χρονικό διάστημα 2019-2024.

Τέλος, κατά την παρουσίασή της ανέδειξε τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας όπως η ακρίβεια και η στεγαστική κρίση.

Διαβάστε επίσης:

Πρέσινγκ στην κυβέρνηση για το αγροτικό – «Βροχή» ερωτήσεων από την αντιπολίτευση

Θερμά συγχαρητήρια στην Κεραμέως για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων: «Η Ελλάδα πηγή έμπνευσης για την ΕΕ»

Χατζηδάκης: Μήνας πληρωμών για τους αγρότες ο Δεκέμβριος – Θα γίνει εσωτερική ανακατανομή υπέρ των ειλικρινέστερων δηλώσεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

agrotes mploka
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

kteo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 00:59
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

1 / 3