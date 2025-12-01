Έφη Αχτσιόγλου: Πώς μειώσαμε 26 μονάδες την αδήλωτη εργασία – Διάλεξη στο Queen Mary του Λονδίνου

Διάλεξη στο School Economics and Finace του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου έδωσε η πρώην υπουργός Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου με θέμα «Mεταρρυθμίσεις στην αγορά Εργασίας κατά τη διάρκεια κρίσεων. Προκλήσεις και Συνέπειες. Η περίπτωση της Ελλάδας».

Η κ. Αχτσιόγλου ανέλυσε τμήματα της πολιτικής που εφάρμοσε ως Υπουργός Εργασίας στην Ελλάδα, δίνοντας τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι η αγορά εργασίας υπέστη καθίζηση από το 2009 μέχρι και το 2014.

Τα νούμερα που τονίστηκαν κυρίως ήταν η μείωση του ΑΕΠ κατά 25%, η ανεργία που έφτασε το 28% και ο κίνδυνος φτώχειας που εκτοξεύτηκε στο 36%.

Όπως τόνισε η πρώην Υπουργός Εργασίας, το μοντέλο πολιτικής για την εργασία άλλαξε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στην παρουσίαση έγινε ειδική μνεία σε δύο νομοθετήματα, τον 4488/2017 και τον 4554/2018 και τονίστηκε η σημαντική μείωση της αδήλωτης και επισφαλούς απασχόλησης κατά 26 μονάδες.

Έγινε επίσης αναφορά στην αύξηση του κατώτατου και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και υπογραμμίστηκε το γεγονός ότι το 2018 ήταν η καλύτερη χρονιά από το 2011 για τις συλλογικές συμβάσεις.

Η πρώην υπουργός Εργασίας άσκησε κριτική στη σημερινή κυβέρνηση λέγοντας ότι μία από τις πρώτες κινήσεις της ήταν η αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η κάλυψη των οποίων μειώθηκε κάτω από το 24%.

Η κα Αχτσιόγλου τόνισε ακόμη ότι ο κίνδυνος φτώχειας μειώθηκε κατά 4,2% στο διάστημα 2014-2019 παρά τους μνημονιακούς καταναγκασμούς ,ενώ αντίθετα αυξήθηκε κατά 1,7% στο χρονικό διάστημα 2019-2024.

Τέλος, κατά την παρουσίασή της ανέδειξε τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας όπως η ακρίβεια και η στεγαστική κρίση.

Διαβάστε επίσης:

Πρέσινγκ στην κυβέρνηση για το αγροτικό – «Βροχή» ερωτήσεων από την αντιπολίτευση

Θερμά συγχαρητήρια στην Κεραμέως για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων: «Η Ελλάδα πηγή έμπνευσης για την ΕΕ»

Χατζηδάκης: Μήνας πληρωμών για τους αγρότες ο Δεκέμβριος – Θα γίνει εσωτερική ανακατανομή υπέρ των ειλικρινέστερων δηλώσεων