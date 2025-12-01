search
01.12.2025 17:22

Χατζηδάκης: Μήνας πληρωμών για τους αγρότες ο Δεκέμβριος – Θα γίνει εσωτερική ανακατανομή υπέρ των ειλικρινέστερων δηλώσεων

hatzidakis_AIF

Το μήνυμα ότι «το κράτος φέτος, έως τις 31 Δεκεμβρίου θα έχει δώσει συνολικά περισσότερα λεφτά στους αγρότες από τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε σύγκριση με πέρυσι» έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης το πρωί της Δευτέρας.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «κατανοώ απολύτως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, ειδικά ορισμένες κατηγορίες που έχουν υποστεί πρόσθετη πίεση φέτος. Και η πόρτα μας ήταν και παραμένει ανοιχτή για διάλογο, ανά πάσα στιγμή. Στο τέλος, όλοι θα αντιληφθούν ότι δημιουργείται ένα σύστημα αξιόπιστο, δικαιότερο και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι «αν σπεύδαμε να πληρώσουμε χωρίς να έχουμε πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήταν χειρότερο και για τον προϋπολογισμό και για τους ίδιους τους αγρότες. Γιατί τα λεφτά που θα δίναμε χωρίς ελέγχους και χωρίς συμφωνία με τις Βρυξέλες θα τα ζητούσε πίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα απαγόρευε περαιτέρω επιδοτήσεις».

Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε ότι με το νέο σύστημα η χώρα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ, αλλά θα γίνει μια εσωτερική ανακατανομή υπέρ των ειλικρινέστερων δηλώσεων, «ώστε τελικά να υπάρχει και ένα κοινωνικό πρόσημο στην προσπάθεια που κάνουμε».

Ειδικά, δε, για τις εν εξελίξει αγροτικές κινητοποιήσεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι «οι ίδιοι θα κρίνουν τελικά, αν στην προσπάθεια που κάνουν για να προβάλλουν τα αιτήματά τους, το κλείσιμο δρόμων στρέφεται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων αλλά και των τοπικών κοινωνιών. Αλλά δεν θέλω να κουνήσω το δάκτυλο, διότι έχει προϋπάρξει όλο αυτό το διάστημα με τις αναταράξεις, τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε συντονισμένα, σοβαρά και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Προσπαθούμε να κάνουμε την κρίση ευκαιρία έτσι ώστε το κράτος να τοποθετείται με ένα σωστότερο και κυρίως δικαιότερο τρόπο απέναντι στους αγρότες, να τελειώσουν τα φαινόμενα που συζητούνται στην Εξεταστική Επιτροπή και τα οποία προκαλούν το δημόσιο αίσθημα και να πάμε σε ένα σύστημα κοινωνικά δίκαιο για όλους».

Όσον αφορά, τέλος, τη μεταρρύθμιση για τις πολεοδομίες σημείωσε ότι «είναι μια από τις 25 βασικότερες για αυτό το εξάμηνο. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα πιο λειτουργικό και πιο αξιόπιστο, καθώς οι πολεοδομίες ήταν στον πάτο του πίνακα, από πλευράς ικανοποίησης των πολιτών. Από το 2027 και μετά τα 77 κτηματολογικά γραφεία της χώρας θα έχουν δύο λειτουργίες: Η μια θα είναι η λειτουργία της κτηματογράφησης και η δεύτερη οι πολεοδομικές άδειες. Στους Δήμους θα παραμείνει οτιδήποτε σχετίζεται με τα τοπικά ρυμοτομικά σχέδια και οτιδήποτε τους αντιστοιχεί από το Σύνταγμα».

