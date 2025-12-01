search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

01.12.2025 17:38

Πρέσινγκ στην κυβέρνηση για το αγροτικό – «Βροχή» ερωτήσεων από την αντιπολίτευση

01.12.2025 17:38
VOULI_OLOMELEIA2210

Για πλήρη κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα, οικονομική ασφυξία των παραγωγών και ερήμωση της υπαίθρου εγκαλεί την κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της ώρας του πρωθυπουργού να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή.

Ερωτήσεις για το αγροτικό ζήτημα κατέθεσαν επίσης, σύσσωμη η ΚΟ του ΚΚΕ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στην επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό που κατέθεσε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη συνάντησή του με αγρότες και κτηνοτρόφους αναφέρει ότι οι αγρότες βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στην έλλειψη ρευστότητας, στην έλλειψη εργατικών χεριών και στα αγροτικά χρέη. 

«Αντί να έχουμε ενίσχυση και αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας και ενίσχυση της υπαίθρου με αποκέντρωση, συσσωρεύονται τεράστια και άλυτα προβλήματα με κυβερνητικές επιλογές», υποστηρίζει και τονίζει πως οι αγρότες κατεβαίνουν στους δρόμους γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή και η κυβέρνηση τους αντιμετωπίζει ως εχθρούς, επιδεικνύοντας επικίνδυνο και ακραίο αυταρχισμό.

«Το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε χιλιάδες παραγωγούς χωρίς τις ενισχύσεις τους προς όφελος «ημετέρων». Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ενορχηστρώθηκε με δικές σας ρυθμίσεις και υπουργικές αποφάσεις και πήρε διαστάσεις χιονοστιβάδας με δικές σας πιέσεις και πολιτική μεθόδευση από το Μέγαρο Μαξίμου, όπως απέδειξε η δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέως και προκύπτει κάθε μέρα στην Εξεταστική Επιτροπή», επισημαίνει ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι κάλυψε τους υπουργούς της και εμπόδισε τη διερεύνηση της δικογραφίας της Ευρωπαίας Εισαγγελέα. 

«Η μη ολοκλήρωση των ελέγχων στις ενισχύσεις βαρύνει την κυβέρνηση σας και η επικοινωνιακή προσπάθεια να συνδέσετε την αποτυχία στις πληρωμές με την επικείμενη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ δεν πείθει κανέναν. Δική σας ευθύνη ήταν να γίνουν σωστά και έγκαιρα οι έλεγχοι και έχετε για άλλη μία φορά αποτύχει. Η κυβέρνηση τσουβαλιάζει και τιμωρεί τους έντιμους γεωργούς και κτηνοτρόφους που παράγουν ενώ η ευθύνη βαραίνει την κυβέρνηση, τις γαλάζιες ακρίδες και τα στελέχη της ΝΔ [με τις Φεράρι και τα κερδισμένα λαχεία και τζόκερ]. Μετά από επτά (7) χρόνια διακυβέρνησής σας, ο αγροτικός τομέας βρίσκεται υπό θεσμική, οικονομική και κοινωνική κατάρρευση. Οι κυβερνητικές επιλογές άφησαν τους παραγωγούς απροστάτευτους απέναντι στην αισχροκέρδεια, χωρίς εργαλεία, χωρίς κανόνες, χωρίς δικαιοσύνη», αναφέρει και ζητάει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: 

1. Ποια μέτρα θα λάβει για να αποτρέψει την οριστική κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα και των σχετιζόμενων με αυτόν επαγγελμάτων, εξασφαλίζοντας τον βιοπορισμό των τίμιων παραγωγών και κυρίως όσων έμειναν χωρίς εισόδημα; Τι θα κάνει με τις ενισχύσεις του 2024, την προκαταβολή του 2025 για όλους τους αγρότες, τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, την πλήρη αποζημίωση ζωικού κεφαλαίου που χάθηκε με την ευλογιά, την καταβολή εισοδήματος επιβίωσης σε όλους επλήγησαν, τις αποζημιώσεις απώλειας εισοδήματος από άλλες ζωονόσους και την κλιματική κρίση; Με ποια κριτήρια και χρονοδιάγραμμα και στη βάση ποιων ελέγχων θα αποδοθούν οι οφειλόμενες ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ;

2. Τι θα κάνει η κυβέρνηση για την μείωση του κόστους παραγωγής, την ρευστότητα στον πρωτογενή τομέα και τα αγροτικά χρέη, την έλλειψη εργατικών χεριών, τη διόρθωση των τιμών παραγωγού και τη μείωση της ψαλίδας απ’ το χωράφι στο ράφι; Πως θα διασφαλίσει τους ευρωπαϊκούς πόρους που χάνονται χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού; Ποια είναι η πρόταση της Κυβέρνησης ώστε να προοδεύσει η ελληνική ύπαιθρος και να στηριχτεί ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα και με ποια στρατηγική διαπραγματεύεται τη νέα ΚΑΠ ώστε να στηριχθούν οι νέοι αγρότες και η παραγωγικότητα των τίμιων αγροτών;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ 

Την άμεση αντιμετώπιση της οικονομικής ασφυξίας των βιοπαλαιστών γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων», ζητάει το ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε σύσσωμη η ΚΟ του ΚΚΕ.

«Η αγανάκτηση φουντώνει στην ύπαιθρο! Δικαιολογημένα οι βιοπαλαιστές αγρότες έβγαλαν τα τρακτέρ στους δρόμους, στήνοντας μπλόκα. Κλιμακώνουν τον δίκαιο αγώνα τους, διεκδικώντας το αυτονόητο: το δικαίωμα να παράγουν για να ζήσουν στον τόπο τους, εξασφαλίζοντας ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Ο αγώνας τους είναι δίκαιος, γι’ αυτό και στηρίζεται αποφασιστικά από όλο τον ελληνικό λαό. Γιατί ο αγώνας των αγροτών για φτηνά και ποιοτικά προϊόντα είναι αγώνας που αφορά ολόκληρο τον λαό που υποφέρει. Είναι αγώνας ενάντια στο δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, ένα κόστος που ξεκινάει από το χωράφι και φτάνει μέχρι τις τσέπες των νοικοκυριών, προκειμένου να κερδίζουν δυσθεώρητα ποσά οι μεγάλοι αγροτοδιατροφικοί όμιλοι, οι βιομήχανοι και οι μεγαλέμποροι. Η κυβέρνηση, αντί να ανταποκριθεί στα δίκαια αιτήματα των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των ψαράδων, τα αντιμετωπίζει με καταστολή και συλλήψεις», αναφέρουν οι βουλευτές του ΚΚΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Επίκαιρη ερώτηση στον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη για την ακραία –όπως αναφέρει- αστυνομική βία κατά των διαμαρτυρόμενων αγροτών κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας να δημοσιοποιηθούν οι εντολές που είχαν οι αστυνομικές δυνάμεις αλλά και να γίνουν γνωστές ποιες διαδικασίες έχουν κινηθεί για την τιμωρία των αστυνομικών που άσκησαν βία και τραυμάτισαν αγρότες, την Κυριακή 30/11/25, στον κόμβο της Νίκαιας.

