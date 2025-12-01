search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

01.12.2025 13:36

Φάμελλος για τα μπλόκα: «Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν εχθρούς με αυταρχισμό και βία»

01.12.2025 13:36
famellos-malgara-agrotes

Στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια Μαλγάρων βρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος επιτέθηκε εκ νέου στη κυβέρνηση, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν «εχθρούς», χαρακτήρισε δίκαια τα αιτήματά τους και ζήτησε την απελευθέρωση των συλληφθέντων.

«Είμαστε εδώ για να πούμε ότι ο αγώνας των αγροτών είναι τίμιος. Η ύπαιθρος της χώρας μας ερημώνει και δυστυχώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν εχθρούς», δήλωσε ο Φάμελλος και πρόσθεσε:

«Και εκτός από τη μεγάλη κλεψιά που έχει γίνει στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός από τα τεράστια προβλήματα στο κόστος παραγωγής που δυσκολεύουν τη ζωή των αγροτών, πλέον έχουμε και τον ωμό αυταρχισμό και τη βία. Ζητάμε την απελευθέρωση των συλληφθέντων, διότι το μόνο που κάνουν οι αγρότες και εδώ στα Μάλγαρα είναι να διαδηλώνουν, γιατί θέλουν να ζήσουν στα χωριά τους. Θέλουν να υπάρχει παραγωγή, να υπάρχει τιμιότητα στις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις, να υπάρχουν χέρια αγροτικής εργασίας, να υπάρχει ρευστότητα και να μην τους τρώνε τον κόπο τους οι μεσάζοντες και οι διάφοροι νταβατζήδες, τράπεζες, πετρέλαια, ρεύμα… Γιατί αυτό ζουν οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα».

Αναφερόμενος στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως «εμείς εδώ και έναν χρόνο έχουμε πάρει θέση για τα αιτήματα των αγροτών, που πρέπει να ικανοποιηθούν και πρέπει οι κινητοποιήσεις αυτές να είναι ειρηνικές και η κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις. Ακόμα και αυτές οι ενισχύσεις που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή, είναι πολύ λίγες σε σχέση με την προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης, που πρέπει να πάρουν όλοι οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, με πάρα πολλά προβλήματα παντού».


1 / 3