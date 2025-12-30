Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το 2026 (Video)

Τις ευχές της για τη νέα χρονιά που έρχεται εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.

«Σε όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καλή Χρονιά! Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες. Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά» τόνισε η κ. Γκιλφόιλ.

