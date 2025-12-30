search
30.12.2025 14:28

Ο Μητσοτάκης… γυρίζει τη πλάτη στον Κουτσούμπα και προτιμά να πιει την μπίρα του με τον Ανδρουλάκη (video)

30.12.2025 14:28
mitsotakis

Η… μπίρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη που δήλωσε ότι θα έπινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει γίνει viral στα ΜΜΕ και τα σόσιαλ. Ομως όσοι… δεν έχουν κοντή μνήμη, θα θυμούνται πως πριν δύο χρόνια, στην ίδια ακριβώς ερώτηση, αλλά σε άλλο κανάλι και εκπομπή, είχε δηλώσει άλλον πολιτικό αρχηγό για παρέα.

Χθες επέλεξε τον Ανδρουλάκη μιλώντας στην Αθηναϊδα Νέγκα στο Action24.

Το 2023 μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha, έλεγε πως θα έβγαινε για μπίρα με τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

«Θα έβγαινα με τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Θα το έκανα για να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο σήμερα να είναι Κομμουνιστής. Νομίζω θα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για μένα είναι δύσκολο να καταλάβω πως μπορείς να υπερασπίζεσαι μια ιδεολογία τέτοια, η οποία χρεοκόπησε αποδεδειγμένα. Η ίδια η ιστορία την χρεοκόπησε. Το πιστεύω ότι θα κάναμε ενδιαφέρουσα συζήτηση» είχε πει χαρακτηριστικά κάτι στο οποίο λίγες ημέρες μετά είχε… συμφωνήσει (ως προς το ποιον θα επέλεγε για ένα ποτό) ο Αλέξης Τσίπρας.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο πρωθυπουργός… γύρισε την πλάτη στον Γ.Γ. Του ΚΚΕ, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, ο ίδιος ο Κουτσούμπας μια μέρα μετά είχε απορρίψει την ιδέα, απαντώντας στον Κ. Μητσοτάκη πως προτιμά το τσίπουρο…

