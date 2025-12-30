Όταν ο Αβραμόπουλος συνάντησε την «Μπεμπέ»

Το ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι ένας γνήσιος κοσμοπολίτης είναι γνωστό τοις πάσι. Ως εκ τούτου, ήταν απολύτως αναμενόμενο να έχει να μοιραστεί μια εμπειρία του με την μεγάλη εκλιπούσα της γαλλικής τέχνης (και όχι μόνο…) Μπριζίτ Μπαρντό.

Σε ανάρτησή του, λοιπόν, ο πρώην Επίτροπος έγραψε: «Έσβησε η Μπριζίτ Μπαρντό. Και μαζί της έφυγε μια ολόκληρη εποχή ελευθερίας, κομψότητας και κινηματογραφικής μαγείας. Θυμάμαι με συγκίνηση τη συνάντησή μας στο Δημαρχείο της Αθήνας. Μια γυναίκα που δεν υπήρξε απλώς σύμβολο ομορφιάς, αλλά φωνή, στάση ζωής και μνήμη μιας Ευρώπης που πίστευε στο φως, στον πολιτισμό και στην τόλμη. Αντίο σε έναν μύθο».

Ό,τι και να πούμε περιττεύει…

