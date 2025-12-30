search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:13
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 09:10

Όταν ο Αβραμόπουλος συνάντησε την «Μπεμπέ»

30.12.2025 09:10
avramopoulos_bebe (1)

Το ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι ένας γνήσιος κοσμοπολίτης είναι γνωστό τοις πάσι. Ως εκ τούτου, ήταν απολύτως αναμενόμενο να έχει να μοιραστεί μια εμπειρία του με την μεγάλη εκλιπούσα της γαλλικής τέχνης (και όχι μόνο…) Μπριζίτ Μπαρντό.

Σε ανάρτησή του, λοιπόν, ο πρώην Επίτροπος έγραψε: «Έσβησε η Μπριζίτ Μπαρντό. Και μαζί της έφυγε μια ολόκληρη εποχή ελευθερίας, κομψότητας και κινηματογραφικής μαγείας. Θυμάμαι με συγκίνηση τη συνάντησή μας στο Δημαρχείο της Αθήνας. Μια γυναίκα που δεν υπήρξε απλώς σύμβολο ομορφιάς, αλλά φωνή, στάση ζωής και μνήμη μιας Ευρώπης που πίστευε στο φως, στον πολιτισμό και στην τόλμη. Αντίο σε έναν μύθο».

Ό,τι και να πούμε περιττεύει

Διαβάστε επίσης

Ο Κυριάκος, ο Νίκος και η μπίρα

O Άδωνις, η… «Συμμορία της Μιζέριας» της Αριστεράς και τα… μελομακάρονα

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
embolio new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Τα εμβόλια μείωσαν σημαντικά τις νοσηλείες για γρίπη και Covid-19 τα τελευταία χρόνια

papakwsta-agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Η Παπακώστα τα… άκουσε στα Τρίκαλα από τους αγρότες για το «τραμπούκους» του πρωθυπουργού -Πέταξαν σανό στα γραφεία της

emily-in-paris
MEDIA

«Emily in Paris»: Η Lily Collins γιορτάζει την παγκόσμια επιτυχία της σειράς με το πιο εμβληματικό look της σεζόν (photos)

christos-valavanidis-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Χρήστος Βαλαβανίδης

VALINAKIS_MARINAKIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το… παράπονο Μαρινάκη για Βαληνάκη και τα καλά λόγια για τον Κώστα Καραμανλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

danikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:11
embolio new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Τα εμβόλια μείωσαν σημαντικά τις νοσηλείες για γρίπη και Covid-19 τα τελευταία χρόνια

papakwsta-agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Η Παπακώστα τα… άκουσε στα Τρίκαλα από τους αγρότες για το «τραμπούκους» του πρωθυπουργού -Πέταξαν σανό στα γραφεία της

emily-in-paris
MEDIA

«Emily in Paris»: Η Lily Collins γιορτάζει την παγκόσμια επιτυχία της σειράς με το πιο εμβληματικό look της σεζόν (photos)

1 / 3